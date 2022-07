La clínica de reproducción asistida reconocida y avalada por los expertos, Red Fertility Institute Emprendedores de Hoy

Los problemas de infertilidad tanto en hombres como mujeres son causados por múltiples factores físicos y emocionales que pueden ser tratados eficazmente con técnicas revolucionarias y de vanguardia en el territorio español, gracias a la presencia de centros especializados avalados y con reconocimiento internacional como el Hospital Cruz Roja de Córdoba.

En este complejo sanitario de primer nivel y en colaboración con Red Fertility Institute en Córdoba,se realizan diferentes métodos como clínica de reproducción asistidaque lleva a cabo tratamientos con enfoques avanzados en el cuidado de la fertilidad que incluyen fecundación in vitro, inseminación in vitro e inseminación artificial.

Tratamientos de fertilidad efectivos en Córdoba En la actualidad, la tasa de natalidad en España se sitúa por debajo de 1,3 descendientes por cada mujer, siendo una de las más bajas de la Unión Europea. Aunque, en buena medida, esto se debe al aumento del desinterés de muchas mujeres en edad fértil de ser madres. También se liga a la pérdida de ingresos laborales de las mujeres tras la maternidad y la dificultad para lograr el embarazo. De hecho, se estima que 1 de cada 6 parejas en España no logra tener hijos pese a intentarlo en múltiples ocasiones. Por tales motivos, la alianza entre Red Fertility Institute y el Hospital Cruz Roja de Córdoba busca ser de ayuda para los interesados en tener hijos.

Con esta conexión estratégica, se lleva a cabo una atención médica integral que incluye un plan de tratamiento personalizado y la asesoría de ginecólogos, embriólogos y genetistas en todo el proceso, desde el diagnóstico del problema hasta el tratamiento y su respectivo seguimiento. En este sentido, Red Fertility Institute cuenta con un laboratorio de reproducción asistida que dispone de equipos de última tecnología y un sistema de criopreservación de material biológico apto para la congelación de óvulos y de esperma.

Clínica de reproducción asistida en Córdoba con reconocimiento internacional El equipo de profesionales con el que cuenta Red Fertility Institute y el Hospital Cruz Roja de Córdoba tiene una amplia trayectoria desarrollando los tratamientos más innovadores en pro de la fertilidad. A lo anterior se suma que todos los procedimientos se realizan en su centro de fertilidad en Córdoba con la finalidad de garantizar la eficiencia y calidad de todas las etapas.

Entre los tratamientos ofrecidos por esta alianza, se encuentra la ovodonación, técnica de reproducción asistida que ayuda a las parejas que no pueden tener descendencia con sus propios óvulos y requieren una donante. También disponen del Método ROPA, procedimiento enfocado en las parejas de mujeres que permite que una se someta a la extracción de óvulos con el esperma de un donante y la otra reciba la implantación del embrión, para que ambas sean parte del proceso de gestación.

Para recibir el diagnóstico y el tratamiento pertinente para cada caso en Red Fertility Institute, pueden solicitarse citas desde su página web. Además, es posible acceder a un listado de precios.



