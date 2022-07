La inflación también afecta a las mascotas: hay productos cuyo precio ha aumentado un 24 % El primer desembolso por un perro supera los 1.500€ Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 19 de julio de 2022, 11:49 h (CET) Los perros están en su momento de mayor popularidad, tras el paso de los momentos más duros de la pandemia. Así lo revelan los números de ANFAC que señalan que en 2021 en España había 9,3 millones de canes, frente a los 6,7 niños menores de 15 de años, es decir, hay 2,2 amigos de cuatro patas por cada infante. Este auge ha llevado a la aparición de nuevos términos como los “perrhijos", una expresión vinculada a este nuevo modelo de familia. La razón detrás de esta nueva realidad la comparten muchas familias que señalan que no pueden hacer frente a los gastos que supone tener un niño.



Sin embargo, la inflación está llegando a todos los sectores y también están haciendo mella en toda la gama de productos dirigidos hacia las mascotas. Según un estudio elaborado por el comparador de precios idealo.es, los artículos dirigidos a los perros han aumentado de precio un 12 % en el último año, por encima de la media de la subida interanual del IPC que en junio se situó en el 10,2%.

El aumento del coste del mantenimiento de los perros se hace más patente en algunos productos. Una esquiladora cuesta de media este mes de julio unos 108 €, mientras que hace un año se situaba en los 87 €, es decir, ha experimentado una subida del 24 %. Incluso, productos básicos como un transportín cuesta hoy 15 € más que en 2021. En total, de acuerdo a los datos recopilados por idealo, actualmente los principales artículos y bienes para perros cuestan una media de 571,33 €, mientras que hace un año, 509,33 €.

El primer desembolso por un perro supera los 1.500 €

Sin embargo, los productos no son lo único que hay que desembolsar a la hora de tener una mascota, sino que entran en juego otros gastos. Para empezar, por cada vacuna, según el Colegio de Veterinarios, el precio recomendado oscila entre 20 € y 50 €, dependiendo de la patología, con una inversión media de 140 €, por todas las dosis. A esto se le suma la implantación del microchip que suele rondar los 50 €, las visitas regulares al veterinario que se mueven en una horquilla de 100 y 200 € o la compra de medicamentos entre 100 y 300 €.

Otro valor a tener en cuenta es la alimentación, que también se ha visto afectada por la pandemia. Las razas del animal juegan un importante papel en el coste, ya que no consume lo mismo un perro pequeño que un pastor alemán. Según los datos recopilados por idealo.es, el precio anual de la alimentación para un Yorkshire suele ser de 184,39 €, mientras que el pienso para los de raza grande se sitúan en 768,32 € al año. De media, el coste se sitúa en los 401,04 €.

A la hora de recopilar estos datos, se revela que en el primer año del perro, una persona debería desembolsar de media unos 1.512,77 €. De todos modos, este primer desembolso anual se va reduciendo a medida que pasa el tiempo, ya que hay gastos que se realizan solo una vez o cada más tiempo. En comparación, de acuerdo a un estudio realizado por idealo, el primer equipamiento de un bebé es de 1.615,35 €, pero esta cifra, al contrario que con los canes, aumenta con el paso del tiempo.

“Cada vez es más complicado mantener el ahorro de las familias dado el contexto actual, ya que la inflación está llegando a todos los sectores. Para aquellas personas que quieran ahorrarse lo máximo posible con sus mascotas hay que recordarles que existen seguros para perros y gatos que ayudan a mitigar el gasto en veterinarios” afirma Kike Aganzo, responsable de comunicación de idealo.es, y añade “Por otro lado, a la hora de comprar productos, es imprescindible comparar en idealo.es para poder encontrar siempre el mejor precio”. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La inflación también afecta a las mascotas: hay productos cuyo precio ha aumentado un 24 % El primer desembolso por un perro supera los 1.500€ ​Engels Pilarte, el chico que gana dinero y viaja mientras sueña Aporta a la economía de su familia y del país, dejando de paso un ejemplo para todos los jóvenes: soñar para luego crear con ímpetu ​Seguros de viaje: la importancia de viajar seguro Cubre los gastos y gestiones de un buen número de situaciones e imprevistos que pueden sucedernos en el transcurso de un viaje España a la cola europea de la natalidad y la conciliación laboral según Conciliar.org y la OCDE Si hay un colectivo que lo tiene más complicado a la hora de lograr una adecuada conciliación laboral y familiar son los emprendedores ​Conviviremos con los animales hasta el final de los tiempos Los animales no irán al infierno