Estores enrollables opacos - La mejor guía Hay muchas formas de vestir las ventanas y estos estores son los ideales para evitar la entrada de luz y garantizar la privacidad Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 19 de julio de 2022, 08:51 h (CET) Los estores opacos son una forma muy cómoda y sencilla de poder tener oscuridad completa en una estancia y no tener que recurrir a una persiana exterior. Además, te aseguran una privacidad completa allí donde los instales. Son una alternativa estupenda a las persianas, ¿verdad? Sigue leyendo y descubre si estos estores opacos de www.comprogar.com son la solución que estabas buscando para tus ventanas.

¿Qué es un estor opaco?

Los estores opacos son estores enrollables hechos de una tela opaca, normalmente de PVC. Se colocan en el interior de las ventanas y funcionan como los demás estores: se accionan con un cordón, que hace que se enrollen y desenrollen. Están disponibles de muchos colores. Su opacidad siempre será la misma, incluso aunque los elijas de color blanco.

Estores opacos sin taladrar

Si tienes unas ventanas abatibles, puedes optar por el sistema sin taladrar para estos. Te permitirá fijarlos al marco de la ventana, sin tener que hacer agujeros ni alterarlo de ningún modo. Conseguirás unos con la misma apariencia que los demás estores enrollables opacos. Y también la misma calidad, puesto que este sistema es igual de resistente y se fija igual de bien que el convencional. Además, los estores sin taladrar también pueden usarse para ventanas oscilobatientes y para puertas. Recuerda que, si pides los estores a medida, puedes instalar estores en ventanas o puertas de cualquier tamaño.

Comparativa de los opacos con otros estores

Si todavía no tienes claro que estor te conviene, lee estas comparativas. Te permitirán salir de dudas acerca de estos estores.

Tejido opaco vs screen Seguro que has tenido la tentación de optar por unos screen: su innovador tejido técnico ignífugo, buen aislante, con filtro de rayos ultravioleta... pero espera un momento, ¡lee sus características comparadas a las del estor opaco!

En primer lugar, ambos filtran los rayos ultravioletas del sol. Así, los dos son excelentes para proteger tus muebles y otros materiales del hogar cuando la luz del sol incide de forma directa en tu ventana. Recuerda que la luz ultravioleta también pasa a través del cristal.

Los opacos son prácticamente tan eficientes aislando del frío y el calor como los screen, gracias a su tejido más compacto. Así, ambos contribuyen igualmente a la eficiencia energética del hogar. Y, en cuanto a sus diferencias, destaca que los screen no pueden ser nunca totalmente opacos.

Pueden tener un ancho de apertura muy pequeña, pero como son microperforados, siempre dejarán pasar algo de luz. Así que, si querías contar con un estor para contar con oscuridad completa para dormir o para una sala de proyecciones, mejor quédate con el estor enrollable opaco.

Si vas a adquirir estores con una imagen personalizada impresa en ellos, se verá mejor en un estor opaco, precisamente porque no dejan pasar la luz. Así, la imagen tendrá más calidad, resolución y los colores tendrán más vivacidad.

Los screen tienen a su favor que son ignífugos, gracias a su composición con fibra de vidrio, mientras los opacos no tienen por qué serlo.

Opacos vs translúcidos Su nombre ya indica la principal diferencia, uno deja pasar la luz y el otro, no. Así, los opacos son más adecuados para los dormitorios y los cuartos de baño (por la privacidad), y los translúcidos para el resto de estancias.

Así, sus usos serán diferentes. Si de día tienes mucha luz en tu ventana, y quieres aprovecharla, opta por los translúcidos. Si, por el contrario, te molesta y quieres bloquearla, mejor los opacos. Al estar hecho de materiales más densos, el estor opaco también es un mejor aislante energético que los ligeros translúcidos.

Y, por último, el tejido opaco sigue siendo mejor para imprimir una imagen personalizada que el translúcido.

Opacos vs noche y día Los estores noche y día están formados por dos capas de tejido, ambos a rayas, de manera que, según como las superpongas, dejará pasar la luz o no. Así, la primera diferencia con los estores opacos es que con los noche y día tienes muchas más posibilidades de regular la entrada de luz con precisión. En el caso de los opacos, no hay intermedios.

Probablemente estarás pensando: si puedo utilizar el noche y día como un opaco, ¿cuál será la diferencia entonces? Todavía la hay. Los noche y día no crean una oscuridad completa, mientras los opacos sí. Y es cierto que los noche y día tienen un bonito diseño a rayas, pero no puedes personalizarlos con la imagen que elijas, como sí sucede con los opacos.

Así que, ¿te decides por los estores opacos de la tienda comprogar.com? Ya has visto que hay muchas formas de vestir tus ventanas y estos estores son los ideales para evitar la entrada de luz y garantizar la privacidad. ¡Convierte tu hogar en un lugar bonito y funcional! Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas 1 de cada 2 españoles no es capaz de declarar un estado emocional sano, según TherapyChat Espaciovinosweb.com guía con éxito a los amantes del vino y las bebidas para comprar de forma inteligente ¿Cuáles son las mejores inversiones para 2022? Independencia financiera, combatir la inflación, pero ¿qué debe hacer realmente? Este artículo le ofrece algunos consejos sobre cómo invertir este año Repara tu Deuda Abogados cancela 38.298 € en Santa Cruz de Tenerife con la Ley de Segunda Oportunidad Estores enrollables opacos - La mejor guía Hay muchas formas de vestir las ventanas y estos estores son los ideales para evitar la entrada de luz y garantizar la privacidad