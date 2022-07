Tío Joe, el restaurante en Barcelona que regala a sus clientes la oportunidad de llevar carne a domicilio de primera calidad Emprendedores de Hoy

lunes, 18 de julio de 2022, 13:01 h (CET)

Cualquier día de la semana es bueno para celebrar momentos especiales con la familia y los amigos, y en estas ocasiones, un elemento que no puede faltar es una comida que consiga sorprender a los comensales. Pensando en las necesidades y requerimientos de sus clientes, el restaurante Tío Joe, ubicado en Vía Augusta 9, en Barcelona, ha decidido abrirse a un nuevo mercado: el de la venta de carne a domicilio, que permitirá que los anfitriones deleiten a sus invitados con un banquete de carne de la más alta calidad, caracterizada por un sabor irresistible.

Una de las grandes particularidades de este establecimiento es que sus productos son 100 % frescos, un aspecto muy importante que permite al dueño del local complacer día a día con sus platos a los paladares más exigentes.

Carne a domicilio fresca y con un sabor inigualable Una de las cosas que buscan las personas que necesitan comprar carne a domicilio es que la misma esté fresca, pues de lo contrario el sabor no resulta nada agradable. Precisamente, eso es lo que ofrecen en el restaurante Tío Joe, frescura y sazón en cada una de sus preparaciones.

También tienen variedades de deliciosos pasteles, ya sea en porción o completo, de distintas recetas caseras para degustar en el restaurante, en delivery o para llevar a casa.

El menú del restaurante es variado y se adapta a todo tipo de gustos. Entre las especialidades de la casa destacan las entrañas de res, el entrecot de vaca vieja con 12 días de maduración, el solomillo de vaca vieja, el chuletón y las parrilladas.

Para pedir servicio de delivery, los usuarios tienen las plataformas de Glovo, Just Eat y Uber Eats para poder visualizar todo lo que tienen a su disposición y realizar el pedido, el cual llegará a la puerta de casa caliente y listo para disfrutar. En Tío Joe, no solo se preparan las más suculentas carnes y acompañantes, sino también ensaladas, postres y mucho más.

Lo que la mayoría de los clientes de este local aplaude es que todo lo que se cocina tiene un sabor casero, rústico y particular que, según el propio Tío Joe, no tiene una fórmula secreta ni adornos innecesarios, sino que simplemente se logra con mucho amor.

También se puede degustar el menú en el propio restaurante físico de Tío Joe El restaurante Tío Joe tiene las puertas abiertas al público de lunes a domingo para todos aquellos que prefieran comer fuera de casa y en un ambiente ameno y familiar. Aparte de la diversidad de platos que se pueden pedir, ofrecen bebidas como cócteles y cervezas, entre ellas las de la marca Barqueland, premiada en diferentes ocasiones como una de las mejores de toda España.

Quienes necesiten organizar una celebración de cualquier tipo en un ambiente rústico y cálido, deben saber que en este local es posible hacer reservas para grupos grandes de hasta 50 personas. También es importante mencionar que los viernes y los sábados por la noche hay música en vivo, ideal para disfrutar de un rato ameno y fuera de lo común.



