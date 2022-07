​Engels Pilarte, el chico que gana dinero y viaja mientras sueña Aporta a la economía de su familia y del país, dejando de paso un ejemplo para todos los jóvenes: soñar para luego crear con ímpetu Albert Hernández

lunes, 18 de julio de 2022, 10:27 h (CET) "Tu talento determina lo que puedes hacer. Tu motivación determina cuánto estás dispuesto a hacer. Tu actitud determina qué tan bien lo haces", Lou Holtz

A través de mis travesías en algunos espacios referentes de Moda, conocí a un joven que llena los guiones anteriormente citados en la frase de Lou Holtz. Él es Engels Elián Pilarte García. Nació el 8 de noviembre del año 2000 en un pequeño barrio indígena de Monimbo del departamento de Masaya, Nicaragua.



Es un joven valiente que no solo se ha enfrentado al reto de emprender, siendo consciente de que emprender significa un equilibrio entre el capital, la creatividad, la motivación, la fe, la persistencia y mantener una visión enfocada en la superación. Engels también es Modelo, artesano y artista textil. Se desarrolla principalmente en la técnica del macramé (un arte universal muy antiguo), con el cual se ha dado a conocer y muchas personas lo distinguen por el talento que he demostrado en esa técnica. Y como tiene sus metas bien enfocadas en ser un empresario ya cursa con éxito su último año de Administración de empresas en la Unan-Managua.

Además es diseñador de Moda, planificador de eventos certificado, emprendedor y porta el título de Mister Teen Universe 2022. Estaré muy orgulloso de representar a mi país el próximo mes de octubre en ciudad de Panamá. - Expresa Engels con toda la seguridad de lograrlo.

Engels es uno de esos jóvenes que es agradable conocer, es carismático, jovial y se expresa con mucha fluidez. Ama y defiende los derechos de los animales callejeros y del medio ambiente. Este año (2022) logro crear un proyecto que beneficia a perros y gatos callejeros. A esa actividad dedicó mi tiempo y trabajo de planificación. En Caniton Nicaragua dice: - con el ideal puesto en sus palabras.

En cuanto a sus raíces... - "Me considero una persona muy cultural, pues desde pequeño sentí un gran apego a las tradiciones, gastronomías, mitos e historia de mi pueblo", - refiere, este talento de las pasarelas y el diseño.

"A mis 15 años ingresé a un grupo folclórico de la reconocida y estimada Doña Chilo Valle, ahí aprendí a bailar algunos sones típicos de Nicaragua como el gueguense, son de toros, polka norteña, mazurca, palo de Mayo, garífuna".

Es así como este muchacho aporta a la economía de su familia y del país, dejando de paso un ejemplo para todos los jóvenes a soñar para luego crear con ímpetu. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Engels Pilarte, el chico que gana dinero y viaja mientras sueña Aporta a la economía de su familia y del país, dejando de paso un ejemplo para todos los jóvenes: soñar para luego crear con ímpetu ​Seguros de viaje: la importancia de viajar seguro Cubre los gastos y gestiones de un buen número de situaciones e imprevistos que pueden sucedernos en el transcurso de un viaje España a la cola europea de la natalidad y la conciliación laboral según Conciliar.org y la OCDE Si hay un colectivo que lo tiene más complicado a la hora de lograr una adecuada conciliación laboral y familiar son los emprendedores ​Conviviremos con los animales hasta el final de los tiempos Los animales no irán al infierno Córdoba y Sevilla, un paseo por la España antigua Si aún no sabes por qué destino decantarte, visita estas dos ciudades de Andalucía y trasládate a otro tiempo durante tus vacaciones