La importancia de contar con un experto para las soluciones financieras de un negocio

viernes, 15 de julio de 2022, 12:52 h (CET)

El asesoramiento empresarial es un aspecto clave en cualquier organización, pues ofrece una guía profesional, un apoyo financiero y unas herramientas jurídicas para empresas destinadas a orientar el negocio en la toma de decisiones.

Al contar con este apoyo, se pueden tomar las acciones necesarias para alcanzar los objetivos empresariales. En este ámbito, Private Credit ofrece soluciones financieras para la gestión de todo tipo de negocios. Entre ellas, se encuentran los préstamos para empresas, asesoramiento financiero, renting, leasing, factoring y otros servicios como la monetización de contratos y el descuento de pagarés. Con este fin, dispone de un equipo de asesores especialistas en empresas que analizan y estudian la situación particular de cada negocio, con el fin de reconducirlo y reactivarlo, mediante las soluciones financieras adecuadas.

Obtener asesoramiento financiero y conseguir préstamos para empresas El servicio de asesoría financiera abarca todo lo relacionado con los movimientos transaccionales de una empresa, de esta forma se puede llevar un control diario de los ingresos, gastos, préstamos, deudas, inversiones y ahorros, y orientar el negocio en la toma de decisiones para alcanzar sus objetivos. Private Credit constituye una guía profesional y un apoyo financiero tanto para proyectos que están por nacer como para aquellas empresas que necesitan incrementar su valor, partiendo de un asesoramiento financiero global.

Así, para la consecución de objetivos, Private Credit ofrece una financiación alternativa a la banca, desde 50.000 €, sin límite de importe. Dispone de algunos de los mejores productos financieros con excelentes condiciones del mercado. Se puede contratar un préstamo para empresas y conseguir financiación para todo tipo de negocios, de todos los sectores de actividad. El tipo de interés se cifra entre el 9 % y el 12 % según el tipo de bienes de la empresa y ubicación.

Soluciones financieras a medida de cada empresa Para el buen rendimiento empresarial es fundamental que un negocio siempre disponga de liquidez, que no dependa de circunstancias externas y que no se detenga nunca. Con ese fin, Private Credit ofrece préstamos para empresas a corto plazo si se necesita disponer de financiación para afrontar los gastos cotidianos del negocio, adquirir activos, así como adelantar pagos de facturas, anticipar el cobro de contratos, pagar a proveedores o desarrollar nuevas ideas empresariales.

Private Credit también opera como correduría de seguros con años de experiencia asesorando a empresas para garantizar la máxima cobertura ante cualquier incidencia. Su actividad está amparada y regulada por el Banco de España y cumple estrictamente con el Real Decreto Ley 5/2019 del 15 de marzo.



