​La nueva película de Paco León se estrenará en el Festival de San Sebastián En cines desde el 23 de septiembre y en todo el mundo en Netflix el 30 de septiembre Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 15 de julio de 2022, 13:28 h (CET)

La 70ª edición del Festival de San Sebastián acogerá la premiere mundial de Rainbow, la nueva película como director de Paco León que se estrenará en los cines de España el 23 de septiembre y en Netflix a nivel mundial el 30 de septiembre.



Tendrá lugar en el Velódromo, el espacio escogido para proyectar grandes estrenos en una pantalla de 400 metros cuadrados ante 3.000 espectadores y una de las secciones más populares de la muestra donostiarra que regresa a la programación tras dos años cancelado a causa de la pandemia. Un espectacular escenario que ya acogió, en 2018, la première de ‘Arde Madrid’, la serie creada por Paco León junto a Anna R. Costa que recreaba la particular dolce vita española de Ava Gardner en tiempos de la dictadura.

En palabras de Paco León, “estrenar Rainbow en el Festival de San Sebastián, además de un planazo, es un orgullo para mí y para todo el equipo. Más en esta edición que comparte programación con películas de tan alto nivel. Hacerlo en el Velódromo sabemos que lo convertirá en una fiesta”.

Rainbow, que apuesta por la mezcla de diferentes disciplinas artísticas como la danza, la moda, las artes plásticas y la música para narrar el viaje iniciático de una adolescente en una versión en clave contemporánea del libro ‘El maravilloso Mago de Oz’, está protagonizada por la cantante Dora –que debuta en la interpretación–, el rapero y actor Ayax Pedrosa, el artista nigeriano afincado en Barcelona Wekaforé Jibril y nombres consagrados como Carmen Maura, Carmen Machi y Luis Bermejo. Completan el reparto Hovik Keuchkerian, Samantha Hudson, Carmina Barrios y Soraya Yasmin, y hacen una colaboración especial Rossy de Palma y Ester Expósito.

Con guion coescrito por Paco León y Javier Gullón (nominado a los Canadian Screen Awards por el guion de ‘Enemy’, de Denis Villeneuve, y al Goya por el de ‘Invasor’, de Daniel Calparsoro), Rainbow es un ambicioso proyecto que ha contado con un gran equipo liderado por la productora Sandra Hermida (reconocida con el Goya a la Mejor Dirección de Producción por El orfanato, Lo imposible y Un monstruo viene a verme y al Mejor Documental por Garbo, productora también de las series Fácil, Arde Madrid y El inocente y las películas Way Down, El secreto de Marrowbone, Contratiempo, Cinco Lobitos y la pendiente de estreno La sociedad de la nieve, entre otras). La acompañan Begoña Muñoz Corcuera en la dirección de producción; Marc Miró en la dirección de fotografía; Idoia Esteban en la dirección de arte; Carolina Galiana en vestuario; Rubén Mármol en maquillaje y peluquería; Anna Álvarez-Ossorio en montaje o Jorge Adrados en sonido directo. En la producción musical destaca Diego Postigo como líder y coordinador del equipo.

Rainbow, que se ha rodado durante ocho semanas en localizaciones de Madrid, Guadalajara, Toledo, Segovia y Alicante, es una producción de Telecinco Cinema en colaboración con Los amigos de Dorothy AIE y participada por Andy Joke y Colosé Producciones.

Sobre Rainbow

Dora es una adolescente con un talento extraordinario para la música y una energía interior difícil de contener. Tras una fuerte discusión con su padre el día de su cumpleaños, Dora se marcha de casa en compañía de su perro Totó y comienza un viaje en busca de su madre, a la que no ha conocido porque desapareció cuando ella era un bebé. Por el camino va haciendo nuevos amigos con los que se embarca en un road trip rumbo a Ciudad Capital, pero también se enfrenta a peligrosos enemigos que tratan de impedir por todos los medios que descubra el misterio de su pasado. Pero la vitalidad y la magia de Dora la ayudan a llegar al final de su viaje, que es el principio de otro. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​La nueva película de Paco León se estrenará en el Festival de San Sebastián En cines desde el 23 de septiembre y en todo el mundo en Netflix el 30 de septiembre Tom Cruise, un ídolo y muchos recuerdos Crítica cinematográfica ​Atlàntida Film Fest: Vuelve el mayor festival de cine online de Europa En su duodécima edición -se celebra del 24 de julio al 24 de agosto-, la programación online del festival de Filmin presenta más de 100 títulos ​Encuentro con Daniela Vega Madrina del Campus de Verano Academia de Cine, la artista chilena protagonizará hoy un encuentro con el público tras el pase de Una mujer fantástica ​"La Ejecución": La caza interminable de un asesino en serie El debut del director Lado Kvataniya, reconocido en el Festival de Sitges, llega a Filmin el próximo 15 de julio