​Urko Berrade y Vojtěch Řepa renuevan su compromiso

Urko Berrade y Vojtěch Řepa continuarán ligados al Equipo Kern Pharma hasta el próximo 2024. Un acuerdo de dos temporadas que ratifica la apuesta de futuro y juventud de la formación navarra, que ultima su preparación para debutar en La Vuelta a España.



Para Juanjo Oroz, manager general y director deportivo del Equipo Kern Pharma “esta renovación de Urko Berrade y Vojtěch Řepa no hace más que consolidar el proyecto”. “Es un indicador de nuestras ganas de crecer y de que ambos ciclistas quieren seguir aquí para hacerlo más grande. Sin duda, da sentido a todo lo que hacemos y estamos muy contentos. La primera opción siempre está en casa y es lo que tanto Manolo Azcona como yo queremos cuidar”, puntualiza Oroz.

Urko Berrade (1997, Pamplona) afronta su cuarta temporada como profesional, la tercera como corredor del Equipo Kern Pharma. El navarro, que se formó en el Equipo Lizarte y dio el salto a la élite en 2019 con el desaparecido Euskadi Basque Country-Murias, comienza a consolidarse en la categoría, cosechando bonitas actuaciones y meritorios resultados como el octavo puesto en la general de O Gran Camiño.

“La decisión ha sido bastante fácil. Me han dado motivos más que de sobra”, confiesa Urko Berrade. “El ambiente es muy agradable, pero también ha pesado el aspecto deportivo. El Equipo Kern Pharma está creciendo a pasos agigantados y poder progresar a la par es algo muy bonito y que muy poca gente puede vivir”, expresa Berrade, que no se pone límites y espera con optimismo los dos próximos años: “Deportivamente me aguardan cosas buenas. Me gustaría ser un corredor referente en esta formación y dejar una semilla para que los que lleguen sigan esta estela y no se pierda la esencia que nos ha traído hasta aquí desde el Equipo Lizarte”.

Vojtěch Řepa (2000, Velká Bíteš) recayó en el Equipo Kern Pharma con tan solo 21 años. Después de un 2021 marcado por problemas de salud, el corredor checo ha sabido rehacerse y mostrar destellos de calidad en su segunda campaña con el conjunto farmacéutico, cuyo mejor escenario fue el Tour de Eslovenia, donde logró la quinta plaza en la general y el consiguiente liderato en la clasificación de los jóvenes.

Para Řepa es un “orgullo continuar formando parte de esta familia”. Ese soporte ha sido una de las razones por las que el checo ha decidido continuar en el Equipo Kern Pharma hasta 2024: “Hace un año sufrí una Parálisis de Bell, me dieron todo su apoyo y creyeron en mí. Soy un corredor joven y todavía tengo muchas cosas que mejorar, por lo que creo que podemos crecer juntos. El equipo tiene potencial para estar a un gran nivel y quiero ser parte de ello”.