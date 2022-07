In Extremis Film Services, de stunt performers y efectos especiales, participa en una nueva serie de Netflix Emprendedores de Hoy

viernes, 15 de julio de 2022, 09:37 h (CET)

Detrás de las grandes producciones cinematográficas y televisivas de ficción hay distintos grupos de especialistas cuyo aporte es fundamental para conseguir un resultado final óptimo.

Este es el caso de la empresa In Extremis Film Services, que entre otras tareas se dedica a la producción de efectos especiales y a formar equipos de stunt performers.

Los servicios de esta compañía han sido recientemente contratados para la realización de Bienvenidos a Edén, una de las últimas series lanzadas por el servicio de streaming Netflix en España. Este trabajo se suma a una amplia trayectoria que cuenta con varios éxitos y premios recibidos. Además, In Extremis Film Service cuenta con una academia para quienes buscan convertirse en especialista de cine.

Una compañía reconocida en el sector de los efectos especiales En 2022, In Extremis Film Services ya ha participado en dos series de Netflix. Además de contribuir con los efectos especiales y los especialistas de cine para Bienvenidos a Edén, esta empresa también ha trabajado en Feria: La luz más oscura. Estas producciones se suman a una larga lista de ficciones en formato televisivo que han contado con la participación de esta firma. En ella, por ejemplo, se destaca Merlí, una de las producciones españolas más exitosas de los últimos tiempos.

Con más de 10 años de trayectoria en el sector, In Extremis Film Services también ha sido contratada en numerosas producciones cinematográficas. Entre otros títulos recientes, destacan El practicante, Orígenes secretos y La vampira de Barcelona. Por sus trabajos en Anacleto: agente secreto y Súper López, los profesionales de esta empresa cuentan con el premio Goya en la categoría efectos especiales, recibidos en 2016 y 2019 respectivamente. Este es el galardón más importante de la industria cinematográfica española.

Además, la creación y diseño de efectos especiales de esta firma también ha sido distinguida con 4 premios Gaudí, uno de los más importantes de Cataluña.

Academia para convertirse en especialista de cine In Extremis Film Services también cuenta con una academia para todos aquellos que quieran convertirse en stunt performers. Actualmente, hay dos cursos disponibles: Stunt master y Stunt foundation. En ambos, los alumnos acceden a formación con especialistas de cine con más de 10 años de experiencia y desarrollan prácticas en una de las mejores instalaciones del mundo. En ellas, se pueden aprender distintas acciones que, por su complejidad y espectacularidad, resultan inimaginables.

Tanto en la academia como en sus trabajos profesionales, esta empresa despliega un equipo de asesores que diseña cada movimiento para garantizar la máxima seguridad en el set de grabación.

A la hora de contar con servicios de un especialista de cine o de entrar en el mundo de los stunt performers, In Extremis Film Services es una de las mejores opciones posibles. La calidad de los trabajos que realiza esta empresa ha sido ratificada por el éxito de las producciones en las que ha participado y los premios que han recibido sus profesionales.



