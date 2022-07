Concurso internacional de escuelas de cómic y manga 2022 para estudiantes de todo el mundo

El 1 de julio fueron anunciados los ganadores del Concurso internacional de escuelas de cómic y manga de 2022, el concurso de cómics para estudiantes de todo el mundo organizado por Celsys. Han participado 1317 escuelas de 90 países y regiones. Tanto el primer premio general como los de las distintas categorías se han entregado tras evaluar las más de 1600 obras recibidas.

Con el tema "Viajes", los participantes han estado presentando sus obras desde diciembre de 2021 en un total de seis categorías: Cómic, Manga, Webtoon, Bande dessinée, Ilustración y Obra basada en guion. Dado que cinco de las categorías estaban relacionadas con el cómic y que el idioma de los diálogos era libre, el concurso ha atraído obras muy personales y únicas de distintos géneros y provenientes de diversas culturas.

El primer premio global ha sido para Kanins, de la Victory Christian International School de Filipinas, por su obra "PAGPAG", que relata la historia de un hombre y una mujer pasada a mejor vida. El cómic es valorado por "la manera en que transmite el vasto tema del viaje vital" y "la cuidada expresividad de los personajes, que hace que no podamos evitar encariñarnos con ellos".

Este concurso está dirigido a estudiantes que aspiran a convertirse en artistas profesionales, y para ayudarles con su meta, el jurado y los patrocinadores comparten con ellos consejos específicos y detallados acerca de sus obras premiadas. Todos estos comentarios se publican en el sitio web del concurso no solo para ayudar a los ganadores a mejorar sus habilidades artísticas, sino también para que sirvan de referencia a todos aquellos que se interesen en mejorar sus obras.

Este concurso, además, es una gran oportunidad para acercar a los participantes a los patrocinadores interesados en ofrecerles colaboraciones para publicar sus obras. En esta ocasión, se han producido un total de 44 ofertas por parte de los patrocinadores. El concurso también contará con una exposición especial en la Japan Expo que se celebrará en París (Francia) del 14 al 17 de julio. (N.º de puesto: Hall 5 - J222)

Celsys continuará organizando futuras ediciones de este concurso para convertirlo en un punto de encuentro internacional donde los medios del mundo del cómic y los talentos en formación puedan reunirse.

Obras premiadas

Primer premio general



Centro: Victory Christian International School Nombre artístico: Kanins (Filipinas) Título de la obra: PAGPAG URL de la obra: https://share.clip-studio.com/ja-jp/contents/view?code=c4912ae3-4b37-49b4-9788-d29619c29559&at=1655268265

Comentario: ¡Este cómic tiene todo lo que se necesita para que la lectura sea entretenida de principio a fin! Cuenta con todo aquello que engancha al lector: encuentros, desafíos, peleas... Por si fuera poco, también cautiva al lector con elementos folclóricos que ayudan a saber más de la cultura filipina. Desde la primera página ya sabíamos que nos iba a gustar. Toda la historia fluye con naturalidad y está bien estructurada. Las expresiones faciales de los personajes rebosan encanto, especialmente la joven protagonista. (Kodansha)

Primer premio de la categoría Cómic



Centro: Chungkang College of Cultural Industries Nombre artístico: JAY HuH / 제이 허 (Corea del Sur) Título de la obra: FREESTYLE LIFE URL de la obra: https://share.clip-studio.com/ja-jp/contents/view?code=d608bc69-cee7-403e-b908-7626753c774f&at=1656495278

Comentario: Es una obra muy positiva con escenas de baile que dejan boquiabierto. Las expresiones de los personajes muestran mucho dinamismo. El final, sin embargo, nos dejó un poco fríos. Habría estado bien tener un buen enfrentamiento de baile contra sus abusones en el que les dé su merecido. (Mangatari)

Primer premio de la categoría Manga



Centro: Tainan University of Technology Nombre artístico: theYOUNG (Taiwán) Título de la obra: 京那巴魯 - 尊貴的死者之地 URL de la obra: https://share.clip-studio.com/ja-jp/contents/view?code=62598f8b-e883-4637-bd6b-3ec4c9d404c5&at=1656586861

Comentario: Su mayor virtud es la manera en que hace recorrer al lector la vida del personaje y sentirla junto a él. El desarrollo in crescendo y la climática escena final hacen que funcione perfectamente como historia autoconclusiva. (Amutus Corporation)

Primer premio de la categoría Webtoon Centro: Dayeh University Nombre artístico: 林煜雯_Gwen (Taiwán) Título de la obra: 太陽和雨 URL de la obra: https://share.clip-studio.com/ja-jp/contents/view?code=35a56feb-11c8-4527-b482-c3d8e75b2bcd&at=1656496438

Comentario: Un recorrido por los recuerdos de una joven y su abuela. Dulces recuerdos del paso de la infancia a la madurez plagados de encuentros y despedidas. Es genial cómo expresa el paso del tiempo mediante el clima que se percibe desde la ventana. La coloración y las expresiones de los personajes transmiten una reconfortante calidez. La guinda de la línea final corona una historia con la que todos nos podemos identificar. (Solmare Publishing (NTT Solmare Corp.))



Primer premio de la categoría Bande dessinée

Centro: Yong ping Senior High School Nombre artístico: 方方 (Taiwán) Título de la obra: THE JOURNEY URL de la obra: https://share.clip-studio.com/ja-jp/contents/view?code=2d1247d7-cecc-4256-a5de-3602f3155826&at=1655284499

Comentario: ¡Qué ricura de personajes, colores y detalles! El viaje de esta gata tan curiosa nos ha emocionado con sus tristezas y alegrías. (Wacom)

Primer premio de la categoría Obra basada en guion Centro: Chengdu University Nombre artístico: Niello5 (China) Título de la obra: 旅程 URL de la obra: https://share.clip-studio.com/ja-jp/contents/view?code=b4de5266-e0c1-4485-a828-10d22703b13b&at=1656495632

Comentario: El dibujo es tan encantador y está tan bien logrado que te da la sensación de que el mundo que refleja tuvo que haber existido alguna vez. Es capaz de impactar al lector con cada viñeta, y se percibe que la composición está meticulosamente pensada. Un premio más que merecido por su gusto para elaborar el drama humano. Esperamos una obra que saque a relucir esa capacidad. (BookLive)



Primer premio de la categoría Ilustración

Centro: S high school Nombre artístico: KIKA (Japón)

Comentario: Hemos quedado prendados de la maravillosa expresión facial de la protagonista, soñando plácidamente bajo la cálida luz de las lámparas. Nos llena de interrogantes acerca de las historias encerradas en esta pequeña habitación. ¿Estará soñando con un viaje a un paraíso tropical? ¿Estará buceando en el recuerdo de un viaje nada más volver? (LINE MANGA)

Concurso internacional de escuelas de cómic y manga 2022

Categorías Cómic a color Manga a color o en blanco y negro Bande dessinée a color Webtoon a color Obra basada en guion a color o en blanco y negro: Ilustración

Tema de las obras participantes Tema común para todas las categorías: "Viajes"

Premios

Cómic, Manga, Bande dessinée y Webtoon Gran premio (un ganador) 3000 € (3300 USD) Wacom Cintiq Pro 16 (DTH167), nuevo modelo de tableta diseñado para maximizar la comodidad de los creadores Aplicación de dibujo Clip Studio Paint EX para PC, tabletas y smartphones (1 dispositivo, licencia de 3 años)



Primer premio de cada categoría (un ganador por categoría) Categorías: Cómic, Manga, Bande desinée y Webtoon 1500 € (1700 USD) Monitor interactivo Wacom One Clip Studio Paint EX (1 dispositivo, licencia de 3 años)



Finalistas (de tres a cinco ganadores) Categorías: Cómic, Manga, Bande dessinée y Webtoon Clip Studio Paint EX (1 dispositivo, licencia de 3 años)



Obra basada en guion

Primer premio (un ganador) 2000 € (2200 USD) Monitor interactivo Wacom One Clip Studio Paint EX (1 dispositivo, licencia de 3 años)

Finalistas (de tres a cinco ganadores por categoría) Clip Studio Paint EX (1 dispositivo, licencia de 3 años)

Premios para la categoría de Ilustración

Primer premio (un ganador) 500 € (550 USD) Monitor interactivo Wacom One Clip Studio Paint PRO (1 dispositivo, licencia de 3 años)

Finalistas (de tres a cinco ganadores) Clip Studio Paint PRO (1 dispositivo, licencia de 3 años)

Patrocinadores Gold

SHUEISHA https://www.shueisha.co.jp/english/ SHUEISHA es una editorial japonesa que publica manga, revistas de moda y libros. Suyas son las revistas Weekly Shonen Jump, Weekly Young Jump, Ribbon, Margaret y Bessatsu Margaret. Entre sus cómics de éxito mundial se encuentran títulos como One Piece. También son de SHUEISHA las apps de manga como Shonen Jump+, Manga Mee, Young Jump! y ZEBRACK.



KADOKAWA https://group.kadokawa.co.jp/global/ KADOKAWA es una empresa de entretenimiento que gestiona toda una línea de negocios de publicación, productos audiovisuales, videojuegos, servicios web, educación, comercialización, productos intangibles y ventas inbound. La plataforma de cómics gratuita de la empresa, Comic Walker, incluye populares mangas de KADOKAWA. Hay más de 3500 títulos que van desde obras con presencia en múltiples medios hasta los isekai más aclamados.

Kodansha https://www.kodansha.com/ Cómics, novelas, cultura, periodismo, moda, libros ilustrados, anime, juegos, ¡y mucho más! Estamos desarrollando una editorial integral que produce y publica historias de todos los géneros con creadores de todo el mundo. Además de publicar revistas de cómics para todo tipo de lectores, como Weekly Shonen Magazine, Young Magazine y Nakayoshi, también hemos publicado aplicaciones de manga como Magapoke y Comic DAYS.



BookLive https://booklive.jp/ Desde su creación en 2011, BookLive ha sido una de las mayores tiendas de libros electrónicos de Japón, con una selección de alrededor de un millón de obras, incluyendo mangas, novelas y revistas. Su objetivo es mejorar la usabilidad desde el punto de vista del lector por medio de iniciativas que van desde promociones únicas, como cupones gacha, hasta la aclamada función que sirve a modo de biblioteca, además de un amplio número de opciones de pago. Hay más de 10 000 títulos disponibles para leer de forma gratuita, ¡y ni siquiera es necesario crear una cuenta! Descubre personalmente la intuitiva interfaz de BookLive con alguno de sus títulos gratuitos. BookLive también publica libros electrónicos originales con el objetivo de crear obras capaces de ganarse el corazón y la mente de la generación que prefiere leer mangas en sus smartphones.

LINE MANGA https://manga.line.me/ LINE MANGA es un servicio de cómics electrónicos fácil de manejar con el que se puede leer manga desde un smartphone o una tableta. Este servicio comenzó en 2013 y ya cuenta con más de 1 120 000 artículos, entre los cuales se incluyen más de 1100 títulos originales, obras de distribución exclusiva y avances que solo se pueden leer en LINE MANGA. También estamos centrándonos en cómics digitales a color conocidos como "webtoons", cuyo formato en desplazamiento vertical está especialmente pensado para leerse en dispositivos móviles.



Wacom https://www.wacom.com/ Wacom es pionera en la fabricación de tabletas gráficas y monitores interactivos para artistas, gracias a las cuales se han creado algunas de las obras de arte digital más impresionantes, incluyendo al cine, los efectos especiales, la moda o el diseño. Más sobre Wacom en el sector educativo: https://www.wacom.com/es-es/education

pixiv https://www.pixiv.net/ pixiv es una red social para artistas que da más diversión a la creatividad. Los más de 71 millones de usuarios de todo el mundo ya han publicado más de 100 millones de ilustraciones, mangas y novelas. Cada día hay nuevos y divertidos proyectos para ilustradores, dibujantes de manga y escritores.

Ki-oon http://www.ki-oon.com/ Ki-oon es una editorial francesa fundada en 2003 por dos amantes de Japón. Actualmente es la tercera mayor editorial de Francia y publica obras como "My Hero Academia", "Jujutsu Kaisen", "Bride Stories", "Prophecy" o "BEASTARS", entre muchas otras. Además de publicar obras licenciadas, la editorial también produce y publica obras originales de diversos géneros, las cuales se publican primero en Francia y luego se licencian para su distribución en el resto del mundo. "Tsugumi Project" y "Lost Children", por ejemplo, están licenciadas en Japón mediante Kodansha y Akita Shoten.

DUPUIS https://www.dupuis.com/ Dupuis es una editorial belga con más de 100 años de historia que ha producido muchos de los grandes héroes del cómic franco-belga, como Spirou, Marsupilami o Tomás el Gafe (Gaston Lagaffe). También es reconocida como la editorial europea con el catálogo más diverso, con cómics para adolescentes y jóvenes adultos, manga, webtoons, novelas gráficas, noticias y otros géneros.

RED SEVEN https://redseven.jp/ RED SEVEN es una empresa surgida de la fusión con REDICE STUDIOS, creadores de Solo Leveling, y L SEVEN, quienes han dado origen a obras como Lector omnisciente. Nuestro objetivo es aprovechar todo el potencial de ambas empresas para ofrecer una experiencia mediática aún mejor.

Patrocinadores Silver



FUNGUILD https://funguild.jp/ La misión de FUNGUILD como editorial de cómics es "dar más diversión a la vida con el poder de las historias". Planifica y edita sus propios cómics originales (principalmente shojo, josei y seinen), que han emocionado a infinidad de lectores, y los distribuyen a través de diversos sitios web de lectura de cómics electrónicos, tanto en Japón como en el resto del mundo.



Solmare Publishing (NTT Solmare Corp.) https://www.nttsolmare.com/e/ NTT Solmare Corp. gestiona Comic C'moA, uno de los mayores sitios web de libros electrónicos de Japón, a través de Solmare Publishing, su departamento editorial de manga electrónico. Además de publicar las obras en diversos medios, ofrecen un apoyo total a los nuevos artistas para ayudarles a crear obras capaces de alcanzar el éxito.



Planeta Cómic http://www.planetacomic.com Desde su fundación en 1982 dentro del Grupo Planeta, Planeta Cómic ha publicado numerosos mangas de género shonen como Dragon Ball, My Hero Academia, Naruto, One Piece o Haikyu!!, así como obras de un amplio abanico de géneros desde el cómic infantil hasta el seinen, shojo, yuri o BL, sin olvidarse de su popular revista original "Planeta Manga". Además de ser la editorial distribuidora de la serie Star Wars y varios títulos independientes en Norteamérica, también cuenta con un sólido catálogo de novelas gráficas capitaneado por obras como "Nada", "Voces que cuentan" o "From Hell".

Mangatari https://www.mangatari.co.jp/ Somos una agencia de dibujantes de manga y nuestra visión es crear un espacio en el que la próxima generación de dibujantes pueda contribuir al desarrollo de Japón a través del manga. Trabajamos estrechamente con los artistas y juntos estamos creando nuevas formas de entender el manga como arte. Ponemos a disposición de empresas y editoriales servicios como "Orisuto" (cómics originales como publicidad) o "Manpuro" (creación y adaptación de manga en equipo).

Amutus Corporation https://www.amutus.co.jp/en/ En Amutus Corporation gestionamos Mecha Comic, una de las mayores bibliotecas de libros electrónicos de Japón. Junto con nuestros socios, producimos y planificamos cómics originales bajo la marca Mecha Comic Original y los distribuimos en portales de libros electrónicos de Japón y del extranjero. En otras tiendas, publicamos nuestro contenido bajo la marca Amucomi.

Tapas Media https://tapas.io/ Tapas Media, líder en la publicación digital de webcómics y novelas, es una plataforma pionera en el mercado de los smartphone. Cuenta con más de 8700 millones de visualizaciones hasta la fecha y más de 9 millones de usuarios registrados que disfrutan de 99 000 series de 64 000 creadores diferentes.

Colaboradores

SHOGAKUKAN https://japanesebooks.jp/en/ SHOGAKUKAN es una editorial que publica cómics, revistas infantiles, femeninas e informativas, así como libros y libros ilustrados. Sus revistas de cómics están orientadas a todo tipo de público, desde chicos y chicas hasta adultos, y entre ellas se encuentran CoroCoro Comic, Weekly Shōnen Sunday, Sho-Comi y Big Comic. La editorial también ha publicado la app de cómics Manga One, con más de 20 millones de descargas.

POCKET COMICS https://www.pocketcomics.com/ Pocket Comics es una plataforma de cómics y novelas optimizada para smartphones que ofrece mangas a color en formato de lectura vertical. El servicio también está disponible en Corea del Sur, Tailandia y Vietnam, y en inglés en Francia, Taiwán y Estados Unidos. Hasta la fecha, la aplicación ha obtenido más de 35 millones de descargas en todo el mundo.

EVER GLORY PUBLISHING CO.,LTD. https://www.egmanga.com.tw/ Ever Glory Publishing Co., Ltd. se fundó en junio de 1991. Publica y distribuye libros de carácter educativo y de entretenimiento. La empresa cuenta con el permiso de SHOGAKUKAN, Kodansha, SHUEISHA y Akita Shoten para publicar cómics en chino en Taiwán. Además, los dibujantes locales promovidos por la empresa siguen siendo ampliamente reconocidos y continúan enriqueciendo el mercado internacional del cómic.

SILENT MANGA AUDITION® https://www.manga-audition.com/ SILENT MANGA AUDITION® es uno de los mayores concursos internacionales de manga para obras sin diálogos. Está organizado por COAMIX Inc, una editorial de manga fundada por conocidos artistas como Tetsuo Hara y Tsukasa Hojo. El concurso tiene como objetivo descubrir, promover y publicar a la próxima generación de artistas internacionales de manga ofreciendo oportunidades exclusivas como la MasterClass o los proyectos Artists Village que se celebran en Kumamoto.

Tokyo Name Tank https://nametank.jp/ Nuestro objetivo es apoyar a todos aquellos que deseen dibujar su propio manga, y que disfruten mientras lo hacen. De nuestras filas han salido numerosos artistas profesionales y dibujantes de manga galardonados. Nuestras clases incluyen un curso en el que los estudiantes aprenden a estructurar la narrativa y a crear un storyboard de 32 páginas para un manga; y además ofrecemos asesoramiento individual y sesiones de intercambio de storyboards en las que resolvemos dudas sobre la creación de cómics.

Cork, Inc. https://en.corkagency.com/ La misión de nuestra agencia es cambiar el mundo de cada uno gracias al poder de las historias bien contadas. Aspiramos a un mundo donde los autores y sus fans estén conectados directamente, propiciando más entusiasmo, construyendo un modelo de entretenimiento para la era de Internet, que va más allá de la publicación y la distribución convencionales.

FANFAN INC. http://www.fanfannet.com/ Fanfan Inc., con sede en Hangzhou (China), se dedica a actividades relacionadas con la propiedad intelectual, como la importación de mangas extranjeros, la promoción de manga nacional y la venta de artículos de merchandising. Desde su creación hace más de diez años, Fanfan Inc. ya se ha convertido en una empresa de tamaño medio en la industria de la animación china.



Shonengahosha https://www.shonengahosha.co.jp/ Fundada en 1945, Shonengahosha es una editorial con una larga trayectoria en el sector del manga. Abarcamos un amplio abanico de géneros, desde revistas dirigidas al público joven como Young King, Ours o Young Comic, hasta revistas de manga como Neko Punch u Omoide Shokudo. En Shonengahosha nos especializamos en publicar esas obras únicas que encantan a los aficionados al manga. En los últimos años, hemos logrado llegar a un público todavía más amplio gracias a la app Manga DX+.

Asistentes

Japan Cartoonists Association https://www.nihonmangakakyokai.or.jp/ La Japan Cartoonists Association (Asociación japonesa de dibujantes de cómics) se fundó en diciembre de 1964 y fue la primera organización nacional de artistas japoneses de manga. Colabora en todo tipo de proyectos, como en investigaciones enfocadas al mundo del manga, en proyectos para popularizar el manga y el intercambio y fomento internacional de su cultura. La sociedad se hizo asociación incorporada en 1985 y fue declarada de utilidad pública por el Gobierno japonés en 2014.

Manga Japan https://www.manga-japan.net/ Los objetivos de la organización Manga Japan son promover el desarrollo de la cultura del manga y de sus artistas, contribuir a la sociedad a través de la industria del manga, promover el intercambio internacional y mejorar los entornos de producción de los dibujantes y del resto de los trabajadores de la industria.

Digital Manga Association http://www.dg-manga.com/ Digital Manga Association es una organización de carácter voluntario fundada con el propósito de aprovechar la tecnología enfocada en la creación de cómics y mangas digitales utilizando expresiones propias del formato electrónico e investigando métodos para proteger las infracciones de los derechos de autor nacidas de la digitalización.

Partners

SILENT MANGA AUDITION® https://www.manga-audition.com/sma18-moments-of-happiness-affection-or-tears-silent-manga-audition/



World Manga Senbatsu https://mangaoukoku-tosa.jp/manga-senbatsu/contests4/

Apoyo técnico

Graphixly LLC. https://graphixly.com

Toutlemonde Production Co.,Ltd. http://toutlemondeprod.com/

Organizador

CELSYS, Inc. https://www.clipstudio.net/es

CELSYS, Inc. Celsys continúa apoyando a los artistas para que puedan seguir creando su contenido con tecnología digital. Proporcionamos herramientas para la creación, distribución y difusión de contenidos, incluyendo el apoyo de actividades creativas a través de Clip Studio Paint, nuestra app de ilustración, cómic, manga y animación, nuestro servicio Clip Studio y nuestra plataforma de libros electrónicos, Clip Studio Reader.

Sitio web corporativo: https://www.celsys.co.jp/en/ Sitio web de CLIP STUDIO PAINT: https://www.clipstudio.net/es/ Instagram: https://www.instagram.com/clipstudioofficial/ Twitter: https://twitter.com/clipstudiopaint Facebook: https://www.facebook.com/celsys.clipstudiopaint/ YouTube: https://www.youtube.com/c/CLIPSTUDIOPAINTchannel TikTok: https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial

