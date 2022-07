El Método RICO presenta su Máster en Libertad Financiera Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de julio de 2022, 09:13 h (CET)

El término de independencia financiera ha ganado popularidad gracias al empresario estadounidense Robert Kiyosaki. Conseguir la independencia financiera significa poder vivir libremente, con la capacidad para ahorrar y sin depender de las ganancias procedentes del trabajo. Que el dinero deje de ser una enorme preocupación es un proceso por el que se avanza poco a poco.

Por esto, en España, desde El Método RICO han lanzado un Máster en Libertad Financiera. Sus fundadores, los hermanos Diego y Richard García, buscan ayudar a aquellos emprendedores o personas que no quieren vivir atados financieramente y quieren obtener equilibrio y estabilidad económica en todos los frentes.

Adopta una mentalidad financiera Dominar las finanzas, invertir y conseguir ingresos que permitan cubrir las necesidades económicas de cada persona sin tener que trabajar es un proceso que involucra un extenso camino de aprendizaje. No se trata solo de buscar herramientas que faciliten ahorrar dinero, sino de conseguir establecer un control de los gastos y desarrollar una organización estratégica.

En este sentido, El Método RICO tiene la finalidad de compartir conocimientos y vivencias para sacar un mayor beneficio al dinero, a través de una metodología que combina actividades y ejercicios concretos que explican detalladamente cómo lograrlo. De esta manera, es mucho más asequible aprender sistemas de ahorro, los secretos de las ganancias que aportan los pasivos y trucos para borrar deudas. Con esto, se consigue adoptar la mentalidad idónea sobre la que construir las bases de la independencia financiera.

Beneficios de la libertad financiera Este término surgió a principios de siglo en Estados Unidos y lo generalizó el movimientoFIRE (independencia financiera y jubilación temprana, por sus siglas en inglés). El concepto señala la contradicción entre pasar un tercio de la vida trabajando y esperar a jubilarse para comenzar a disfrutar, sin estar atados a horarios ni rutinas. En este sentido, hacer una inversión que genere un rendimiento constante y periódico, sin necesidad de dedicarle mucho tiempo, es el norte al que apuntan quienes buscan la libertad financiera.

La finalidad de este cambio es mejorar la calidad de vida, tener más autonomía y poder dedicar más tiempo a proyectos particulares que generen motivación y entusiasmo. Esto, además, reduciría los niveles de estrés provocados tanto por los problemas económicos como por el desgaste propiciado por la atmósfera laboral.

Con El Método RICO es posible gestionar de forma exitosa las finanzas, fijando objetivos que permitan el crecimiento económico con estrategias a largo plazo. Estas últimas permiten identificar oportunidades en cuanto a inversión rentable y sostenible para alcanzar la libertad financiera.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.