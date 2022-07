Andorra Rally, nuevo nombre para una nueva era 7 de septiembre de 2022 - El reglamento se publicará el día 26 de julio y la inscripción se abrirá el 9 de agosto Redacción

ACA Esportiva, división deportiva del Automòbil Club d’Andorra, anuncia la reformulación total del hasta ahora conocido como Ralli d’Andorra, que a partir de esta misma temporada pasará a llamarse Andorra Rally y regresará a la modalidad de velocidad para automóviles Clásicos y Legend. ACA Esportiva quiere iniciar una nueva etapa de su rally nacional diseñando una carrera compacta en la que se den cita las máquinas de velocidad de los tiempos que convirtieron al rally andorrano en mítico.



El Andorra Rally llegó en 2021 a su 50 edición y tras este exitoso hito ACA Esportiva se ha propuesto iniciar una nueva era que signifique un decidido impulso a la exitosa trayectoria del rally nacional andorrano, a la vez que orienta sus objetivos en hacer revivir las mejores épocas de la especialidad. Hasta 2007 el Andorra Rally fue de velocidad para todo tipo de vehículos, de 2008 a 2011 combinó las modalidades de velocidad para coches modernos y regularidad para clásicos para ser esta última modalidad la única convocada a partir de 2012.

En 2022, tras diez años exclusivos de regularidad, el Andorra Rally regresa a sus orígenes y se transforma de nuevo en una carrera de velocidad, únicamente para Clásicos y Legend. La modalidad de regularidad no se convocará en el Andorra Rally, especialidad que tendrá a partir de ahora su parcela exclusiva en el Andorra Sotheby’s Winter Rally, que está previsto para el domingo 18 de diciembre de 2022.

El 51 Andorra Rally seguirá teniendo su núcleo central en Andorra la Vella, con el parque de vehículos ubicado en el aparcamiento Prada Casadet. En unos días ACA Esportiva anunciará la estructura del rally que se basará en una única jornada de competición diurna, el sábado 17 de septiembre, con 10 tramos cronometrados y cerca de 90 km de velocidad.

El reglamento del 51 Andorra Rally se publicará el día 26 de julio y la inscripción se abrirá el 9 de agosto. En el reglamento figurarán detalladamente todas las categorías definidas tanto para los Clásicos como para los Legend. En cuanto a los primeros habrá 4 categorías con clasificaciones independientes dependiendo de su fecha de construcción y homologación: Pre75, Pre81, Pre85 y Pre90. La clasificación general scratch servirá únicamente para definir el ganador absoluto del Andorra Rally, ya que las cuatro categorías recibirán idéntico protagonismo.

Los coches admitidos en la categoría Legend (sólo exhibición, sin tiempos ni clasificación) se distribuirán en tres categorías: Históricos de competición pre93 (grupos 1, 2, 3, 4, A, N, B), históricos de competición adaptados con variaciones técnicas según su ficha de homologación pre93, e históricos exoficiales pre2000 (grupos 1, 2, 3, 4, A, N, B). Con todo ello se tiene como objetivo que los Legend, en su mayoría con gran importancia histórica, reciban todo el interés de los aficionados. Están previstas un total de 80 plazas entre todas las categorías.

El 51 Andorra Rally cuenta con el patrocinio de Andorra la Vella y Pyrénées Andorra y la colaboración de los comuns de Canillo, Encamp, Ordino, La Massana y Sant Julià de Lòria. ACA Esportiva ha llegado a un acuerdo con el movimiento 'Fullslip' que tiene como objetivo celebrar 4/5 rallyes al año con la misma filosofía de rememorar los rallyes de los mejores tiempos y ofrecer un itinerario asequible y divertido para todos, en el que la conducción y el trato humano sea lo más importante.

