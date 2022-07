La opinión de Diego Mateos como experto energético sobre el tope del gas Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 16:07 h (CET)

La invasión rusa a Ucrania ha trastocado los precios de la energía en el continente europeo. Para evitar que los consumidores continúen afrontando facturas cada vez más caras, la Comisión Europea ha autorizado que España limite el precio del gas natural que se emplea para producir electricidad. Según estimaciones oficiales, esta medida supone una ayuda de 6.300 millones de euros.

Según explica el gestor energético Diego Mateos, CEO de Gese Servicios Energéticos, el nuevo sistema de fijación en el mercado mayorista de energía eléctrica deja el precio del gas en un tope de 40 €/MWh durante los primeros 6 meses. Luego, este valor sufrirá un incremento de 5 €/MWh durante los 6 meses siguientes para llegar a un valor de 70 €/MWh al cabo de un año. Además, el experto energético considera que este sistema “tendrá una repercusión muy importante en la facturación de la electricidad durante el próximo año”.

Una medida para evitar que el precio de la electricidad suba aún más Siguiendo con el análisis de esta medida gubernamental, Mateos expresa que el nuevo sistema de fijación de precios trae a corto plazo un descenso en el coste de la electricidad en el mercado mayorista, que es la referencia que se emplea para los contratos indexados. A su vez, a los precios indexados es necesario sumar la compensación dispuesta para el gas.

Para que se entienda más fácilmente, el gestor energético elaboró el siguiente ejemplo. El viernes 24 de junio el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista fue de 137 €/MWh, a lo que hay que sumar una compensación por el gas de 89 €/MWh. Entonces, el coste de la electricidad durante esa jornada llegó a 226 €/MWh. Según Mateos, “es prácticamente lo mismo” que se ha pagado hasta este momento.

Entonces, según el experto energético, el éxito de la medida radica en que en otros puntos de Europa los precios mayoristas se ubicaron en torno de los 300 €/MWh. De esta manera, no se ha conseguido bajar el peso de las facturas, pero sí se han evitado aumentos todavía mayores, que sí han sucedido en otros países.

Mantener la electricidad al mismo precio En este contexto, Mateos considera que el precio de la energía se mantendrá hasta fin de 2022 en el mismo valor en el que estuvo durante los primeros 6 meses del año. Además, explica que para los contratos a precio fijo, PPA’s o cierres de algún período que han sido firmados antes de mediados de abril, el tope del gas no será un factor que los afecte. Los nuevos precios y las compensaciones se incluirán a medida que se renegocien y firmen nuevos contratos dentro del año de vigencia que tiene esta medida.

Por último, el gestor energético y director general de Gese Servicios Energéticos aconseja comparar los precios que se consiguen en el mercado de futuros de la electricidad (OMIP), para poder determinar cuál es la mejor estrategia a seguir.



