En qué consiste y cómo puede ayudar un estudio de fertilidad a los padres, por Clínica de Fertilidad GAIA Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 15:44 h (CET)

Si una pareja después de un año de tener relaciones sexuales, sin usar ningún método anticonceptivo, no logra quedarse embarazada, es posible que padezcan de un problema de fertilidad.

Esta situación afecta aproximadamente entre un 10 % y un 15 % de los hombres y mujeres en el mundo. Afortunadamente, existen evaluaciones como el estudio de fertilidad, que permite detectar a tiempo las causas de la imposibilidad para la concepción del bebé.

La Clínica de Fertilidad GAIA es especialista en el sector de la reproducción asistida. Esta cuenta con un equipo de más de 20 años de experiencia y la tecnología más moderna en el área, la cual les permite ayudar a sus pacientes a conseguir ser padres, con el mínimo estrés médico y económico posible.

¿En qué consiste el estudio de fertilidad? El contacto entre el paciente y el especialista es el primer paso para llevar a cabo un estudio de fertilidad. En este sentido, el equipo de profesionales de la Clínica de Fertilidad GAIA se encarga de atender a cada paciente de manera personalizada, tratando de cubrir todas sus necesidades.

En primer lugar, realizan un historial médico en el cual indagan sobre el estilo de vida, hábitos y antecedentes familiares de la pareja y orientan el caso según estos hallazgos y las exploraciones que realicen durante la consulta.

Después, determinan las pruebas diagnósticas necesarias con el fin de buscar la causa del problema. En el caso de la mujer, llevan a cabo una ecografía vaginal ginecológica que permite evaluar los órganos pélvicos como los ovarios, trompas y útero, para identificar la posible presencia de patologías como miomas uterinos, endometriosis, hiposalpinx, etc. Asimismo, también realizan una histerosalpingosonografía que valora con claridad la cavidad del endometrio y las trompas y supervisan la función hormonal de las pacientes con pruebas como LH,TSH, PRL y Cortisol, entre otras.

Para el estudio de fertilidad en hombres, se pueden indicar un grupo de analíticas en función del caso y que entre otras incluye un seminograma en donde evalúan la morfología y vitalidad de los espermatozoides, además de la viscosidad, licuefacción y volumen seminal. También hacen un recuento de estudios de espermatozoides móviles, fragmentación de ADN espermático y estudio citogenético de la meiosis, entre otros estudios hormonales que pudiesen arrojar anormalidades del semen.

El servicio incluye estas consultas con los especialistas de la clínica: analíticas, ecografías y evaluación según el caso.

Financiación para estudios de fertilidad La clínica, en su objetivo por ayudar a las parejas en la construcción familiar, ofrece financiamiento a medida de los clientes, con opción de pago en 12 meses con cero intereses. Todos los trámites se realizan sin la necesidad de acudir a un banco o a un notario. Dentro de su página web, disponen de una calculadora de financiación en la cual los pacientes pueden estimar el precio de los tratamientos, según el plazo que han seleccionado.

Adicionalmente, ofrecen la posibilidad de excluir las pruebas diagnósticas y técnicas complementarias del precio final. De esta manera, brindan tranquilidad económica a sus pacientes, consolidándose como una opción recomendable para quienes buscan cumplir el sueño de ser padres.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.