¿Qué tipos de ron elegir?, por Legendario Shop

El ron es una bebida con una amplia cultura y reconocimiento que cuenta con diversas variedades, cada una con sus propiedades y características peculiares. Para los conocedores de esta bebida no es una dificultad elegir la versión de su preferencia, pero para quienes no son muy afines o no conocen a fondo sus variedades, puede ser difícil encontrar la mejor opción de este licor.

Existen diferentes tipos de ron que, según sus características, combinan mejor con cierto tipo de alimentos y celebraciones. Todas estas variantes están disponibles en Legendario Shop, una empresa con un amplio catálogo de bebidas espirituosas, entre las que destaca su extensa variedad de ron, en distintos tipos y presentaciones para cada uno de estos escenarios.

Las claves para escoger el ron adecuado Para seleccionar el ron adecuado, lo primero a tener en cuenta es el contexto, es decir, qué tipo de reunión se va a complementar con esta bebida. Por ejemplo, una fiesta con varias personas requiere un licor que se puede mezclar fácilmente con otros ingredientes. Para esta situación, encaja mejor el ron blanco que resalta el sabor de la caña recién extraída, fácil de combinar con las especias de varios cócteles. Para contextos más formales, como una reunión de negocios, viene mejor una bebida de sabor robusto, como el ron añejo, cuyo proceso de maduración brinda la textura y sabor adecuados.

Otra referencia importante son los alimentos que acompañan la bebida. Una cena con alimentos frescos, por ejemplo, combina mejor con el ron blanco, mientras que los postres, en especial, los de sabor fuerte, como el chocolate amargo, encajan más con los rones añejos y extra añejos. Finalmente, para quienes les gusta fumar un puro al atardecer, la mejor opción es un ron dorado que cuenta con un toque dulce en su fuerte sabor.

Un amplio catálogo para seleccionar la mejor variedad en cada ocasión Aunque las diferentes variantes del ron van mejor en determinados contextos, al final, lo más importante es disfrutar del momento, para poder degustar a su vez esta bebida. Estas pautas dan una buena idea de cómo disfrutar cada variante, pero, al final del día, cada persona puede dar rienda suelta a su creatividad y aprovechar los diferentes tipos de ron con lo que considera más apropiado según su criterio, para lo cual siempre es importante contar, independientemente de la variedad, con una bebida de calidad.

Una de las especialidades de Legendario Shop es el ron, una bebida en la que cuentan con todas las variantes en diversas presentaciones, todas ellas, caracterizadas por la alta calidad en su elaboración. El Ron Legendario cuenta con 7 variedades diferentes, incluido un particular ron de color rosa, el Ronssé Legendario. Todos ellos, de origen cubano, son elaborados con las mejores técnicas de extracción, para brindar, en cualquier tipo de reunión o celebración, una bebida que se distingue por su aroma, sabor y calidad.