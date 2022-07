La casa rural de Soria que compensa su huella de CO2

Castilla y León es una de las comunidades con mayor índice de ocupación de turismo rural de España. Con pueblos, naturaleza, patrimonio y paisajes que jamás se hubiesen imaginado, Castilla y León es una apuesta segura para una escapada de turismo rural.

Soria, por su localización geográfica y por sus innumerables tesoros naturales, es una de las provincias que más turismo rural recibe. Gracias a su vasto pinar, Soria es pulmón de España y uno de los principales pulmones de Europa. No es de extrañar que de esta tierra hayan surgido empresas ligadas a los árboles tan innovadoras y respetuosas con el medio ambiente como CO2 GESTIÓN, o la Casa Rural La Cueva del Agua, uno de los primeros alojamientos rurales de la provincia de Soria en compensar su huella de carbono.

Cada vez son más las personas que apuestan por pasar sus vacaciones en casas rurales sostenibles en las que, además de sentirse como en el hogar, se contribuya a cuidar del medio ambiente. En definitiva, disfrutar de unos días de vacaciones a la vez que se respeta y cuida el planeta es una premisa con la que ya nació la Casa Rural La Cueva del Agua, una casa rural en Soria que, además de apostar por el diseño y la exclusividad para sus clientes, apuesta firmemente por reducir y compensar su huella de carbono.

Desde su construcción, la Casa Rural La Cueva del Agua siempre ha realizado grandes esfuerzos para reducir al máximo su dependencia de energías fósiles o no renovables. El aislamiento de su estructura y paredes, la carpintería exterior, la distribución del interior y los acabados de madera, todo ha sido pensado para conseguir una climatización eficiente. Pero no solo eso, en la Casa Rural La Cueva del Agua han adoptado otras medidas que ayudan a reducir las emisiones de CO2 que se puedan generar de la vivienda. Esta casa rural en Soria, además de colaborar con CO2 GESTIÓN para compensar su huella de carbono, dispone de placas solares que la autoabastecen de energía eléctrica 100 % verde. Además, gracias a sus paneles solares de alto rendimiento combinados con la aerotermia, la casa dispone de agua caliente y climatización sin recurrir al uso de energías no renovables, disminuyendo drásticamente los gases de efecto invernadero provenientes de estas fuentes.

La casa La Cueva del Agua cuenta con dos plantas y con una decoración y equipación exclusiva, que hacen la estancia perfecta para los huéspedes que en ella se alojan. Esta casa rural se ubica en el pueblo de Fuentetoba, a escasos minutos de la ciudad, en un entorno lleno de naturaleza. El confort, el diseño y la elegancia no están reñidos con el respeto y el cuidado al medio ambiente, por eso su compromiso con el cuidado del planeta es firme.

Actualmente, se vive un momento en el que el cambio climático y el calentamiento global del planeta ya no son cuestionados. Las actividades cotidianas del ser humano, sobre todo cuando implica un consumo energético, generan CO2 que afectan irremediablemente al medio ambiente y al aumento de la temperatura de la Tierra.

Está en las manos de la ciudadanía apostar por alojamientos rurales sostenibles como la casa rural La Cueva del Agua, en Soria. Está en manos de los ciudadanos empezar desde ya mismo a cuidar el medio ambiente con CO2 GESTIÓN, ¿cómo?, solo hay que entrar en su web y colaborar en plantar un árbolque ayude a compensar la huella ecológica y que contribuya a luchar contra el cambio climático.