Cloudbeds adquiere Whistle para resolver la fricción en el viaje de los huéspedes

miércoles, 13 de julio de 2022, 15:04 h (CET) El PMS número 1 y la plataforma de mensajería para huéspedes número 1 unen sus fuerzas para integrar, sin problemas, las soluciones de interacción de los huéspedes en las operaciones diarias del negocio del alojamiento Cloudbeds, el PMS número 1 y plataforma de gestión hotelera que impulsa más reservas y huéspedes más felices para las empresas de alojamiento de todo el mundo, ha anunciado en HITEC 2022 la adquisición de la solución de interacción con los huéspedes líder del sector, Whistle. Juntas, las empresas integrarán sus mejores tecnologías para eliminar los puntos de fricción en el viaje de los huéspedes a través de una única plataforma.

“El término contactless se está convirtiendo en un sinónimo de hotelería”, ha dicho Richard Castle, director de operaciones y cofundador de Cloudbeds. "Queremos que haya más relación entre las empresas de alojamiento y sus huéspedes para crear puntos de contacto intencionados, responder a las preguntas y proporcionar orientación a través de todo el viaje del huésped. Los estudios demuestran que los huéspedes comprometidos gastan más, dejan mejores opiniones y la mayoría prefiere comunicarse a través de canales digitales: Whistle lo hace posible. Tanto si se trata de un chat en el motor de reservas como de una solicitud de texto en la recepción, Whistle permite a los clientes de Cloudbeds formar parte del viaje del huésped desde el descubrimiento hasta la estancia, eliminando las barreras que podrían dificultar una reserva o una reseña positiva".

Whistle lidera el sector de la interacción de los huéspedes con herramientas de comunicación unificadas, experiencias de llegada digitalizadas y mucho más. Entre sus clientes actuales se encuentran grandes marcas de hostelería y hoteleros de todo el mundo, como Choice Hotels, Accor, IHG y Four Sisters Inn, entre otros. Fundada en 2015, la empresa ha sido calificada como el n.º 1 de software de mensajería para huéspedes por Hotel Tech Report durante cinco años consecutivos.

Whistle desempeñará un papel importante en la visión de la empresa de crear una solución totalmente sin fricciones que permita a los huéspedes relacionarse con las empresas de alojamiento en sus propios términos. Al mismo tiempo, proporcionará a las empresas de alojamiento una plataforma unificada para gestionar de forma más eficiente los puntos de contacto a lo largo de todo el viaje del huésped.

"Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer a las empresas de alojamiento una solución única y fácil de usar que simplifique y agilice su forma de comunicarse", ha afirmado Christopher Hovanessian, director general y cofundador de Whistle. "Cloudbeds tiene una visión clara para construir una experiencia de hospitalidad mejor y sin fricciones a través de una plataforma unificada. Juntos, podemos lograr un mayor impacto en la industria que beneficie no solo al huésped, sino también al personal de la propiedad y al propio negocio del alojamiento".

Tras el anuncio de su financiación de serie D en noviembre, Cloudbeds ha redoblado su compromiso de "más reservas, huéspedes más felices" con tres adquisiciones y la introducción de varias ofertas de nuevos productos para abordar los principales puntos de dificultad, tanto para los operadores como para los huéspedes. Impulsada por una agresiva hoja de ruta de productos, la empresa casi ha triplicado su tamaño en el último año, y en el tercer trimestre se lanzarán más soluciones diseñadas para ayudar a los hoteleros a hacer crecer sus negocios.

Cloudbeds proporciona la plataforma que potencia la hotelería, impulsando las operaciones optimizadas, aumentando las reservas y los ingresos, y permitiendo experiencias memorables de los huéspedes para los negocios de alojamiento de todos los tamaños y tipos en todo el mundo. La galardonada plataforma de hostelería Cloudbeds combina a la perfección soluciones para la recepción, los ingresos, la distribución, la adquisición de huéspedes y el compromiso de los huéspedes en un único sistema unificado, mejorado por un mercado de integraciones de terceros. Cloudbeds fue nombrado PMS número 1 y software gestión hotelera número 1 por Hotel Tech Report en 2022 y reconocido por el Technology Fast 500 de Deloitte en 2021. Para más información, visite www.cloudbeds.com/es.

