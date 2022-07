La línea Trinity de Geometrix para completar y hacer brillar los outfits Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 10:48 h (CET)

A la hora de salir, la elección de la ropa a utilizar se lleva prácticamente toda la atención. Sin embargo, existe una decisión tan o más importante que puede hacer que un look tenga un brillo especial.

Por tal razón, elegir las joyas o la bisutería que combine con la vestimenta es fundamental para lucir elegante y lograr un look que sí pueda llevar con la más completa armonía. Con este fin, la marca Geometrix cuenta con su línea Trinity, compuesta por pulsera, colgante y pendientes a juego, hechas de plata, para seguir un estilo tradicional, distinguido y femenino en el día a día.

Realzar el look con la línea Trinity de Geometrix Saber elegir y combinar las joyas es imprescindible para las mujeres que busquen una apariencia que les brinde confianza y les ayude a desenvolverse con soltura en cualquier momento y lugar. Por tanto, quienes conocen cómo mezclar a la perfección sus accesorios con las prendas diarias, son capaces de renovar completamente sus estilos cotidianos. No obstante, existe una gran variedad de bisutería en el mercado, en el cual destaca el diseño que sea original para combinar con un determinado look. En ese sentido, una de las mejores opciones para este fin es acceder a la tienda online de Geometrix.

En esta es posible encontrar la pulsera de la línea Trinity, la cual refleja la “cuadratura del círculo” a través de su diseño. Asimismo, brinda estabilidad y control para ser usada en cualquier momento.

Además, cabe destacar que esta pieza de plata 925 de motivos cuadrados tiene un tamaño de 20,5 centímetros y permite combinar con el look, dándole un estilo chic.

Combinar joyas con estilo, de la mano de Geometrix Superponer joyas sin tener en cuenta los estilos, materiales y colores puede ser un reto, ya que puede resultar recargado y el objetivo es reflejar la personalidad y los valores de la mujer que las lleva. Por ende, la línea Trinty de Geometrix incluye un colgante y pendientes a juego para combinar con la pulsera.

Estos últimos están hechos en plata 925 y mezclan equilibrio y armonía con su estructura cuadrada, con forma circular en su interior. Además, son ideales para usar en ambientes laborales, dando un toque tradicional, sin perder la feminidad.

Por otro lado, el colgante Trinity posee una cadena de 48 centímetros, con eslabones con baño de plata que transmiten equilibrio, perdurabilidad y confianza, para un look distinguido y cautivador.

Visitando la tienda online de Geometrix, se puede obtener esta y otras colecciones de joyas y bisutería, con envíos gratuitos en compras superiores a los 70 euros y entregas en un plazo de hasta 72 horas. Al mismo tiempo, ofrecen múltiples formas de pago seguras y la posibilidad de aplazar la compra en hasta tres cuotas de los productos elegidos cuidadosamente para llevar a diario, con diseños de lujo y a precios asequibles.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Formarse para las oposiciones de Administrativo del Estado con Simplificatusopos.es ¿Por qué es importante el diseño industrial?, por Gauzak La casa rural de Soria que compensa su huella de CO2 En qué consiste el home staging vacacional Clínica Dental Dr. Tomás Hernán, una referencia en implantes dentales