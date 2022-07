Fabio Quartararo, sobre sus rivales en el mundial: “Aleix Espargaró es el más constante”

DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, estrena este miércoles ‘Carpool’, un nuevo contenido que contará con la presencia de los pilotos del Mundial de MotoGP para desvelar sus mejores anécdotas mientras conducen por los alrededores de un circuito del campeonato. El primer invitado es el vigente campeón de la categoría reina, Fabio Quartararo, que se sienta junto a Izaskun Ruiz para analizar su trayectoria deportiva y descubrir su lado más personal.





Quartararo, que se sitúa en lo más alto de la tabla clasificatoria, destaca quiénes son sus mayores rivales por el título: “Antes de empezar el año, te hubiese dicho Pecco (Bagnaia). Ahora, en las últimas carreras, ha perdido bastantes puntos, pero estoy seguro que en la segunda parte del campeonato va a estar ahí. Pero Aleix (Espargaró) parece ser el más constante. También constante en el pódium, está siempre ahí arriba”.



Durante su entrevista en ‘Carpool’, el piloto francés confiesa cuál es el rival que más le ha enseñado en los circuitos: “Con Marc Márquez es con el piloto en pista con el que más he aprendido (...) Te pegas 25 vueltas con Marc detrás, pegado, sin cometer muchos errores, realmente aprendes mucho. Es increíble lo que he aprendido de él y lo que me queda”.

El año pasado, Quartararo logró coronarse como campeón del mundo de MotoGP, y en este contenido exclusivo de DAZN explica en qué ha cambiado su vida: “Como persona, nunca he cambiado, pero como piloto, por supuesto. He cogido más experiencia. Cuando era líder y tenía dos puntos más que Joan (Mir), pensaba en el campeonato. En cambio, a partir del año pasado, he empezado a pensar en ir a por la victoria cada carrera y no me ha importado tanto el campeonato. Con 5 o 35 puntos de ventaja en el campeonato, lo que quiero es ganar. Este año es lo mismo. Creo que esa es la experiencia de ser el líder del campeonato”.

El pasado 2 de junio, Yamaha anunció la renovación de Quartararo hasta 2024, sobre lo que el piloto señala: “Cuando ganas un campeonato con un equipo y al año siguiente no mejoras lo que tú quieres, la verdad es que dudas. He ido a por el mejor proyecto y creo que Yamaha, para los siguientes años, será el mejor equipo”.

Aunque el francés atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, recalca ante Izaskun Ruiz cuáles son sus puntos a trabajar: “Físicamente hay una cosa que tengo que mejorar mucho, que es la elasticidad. Pero voy mejorando poco a poco. Y después, tener esa consistencia de ir rápido en agua”.

Sus estudios en España y su admiración por Cristiano Ronaldo

Quartararo, que ya es un ídolo en su país natal, pasó en España una de las etapas más importantes de su vida: “Estuve allí cuando tenía 14, 15 y 16 años. Estuve allí dos años con un entrenador, con mi antiguo manager y también pasé la ESO en España. Mi madre me dijo que la pasase en España, ya que en Francia no conseguía aprobar. Pero después, con todo el tema de las carreras, fue difícil seguir estudiando”. Precisamente, sus estancias en nuestro país son las que le sirvieron para ser apodado como ‘El Diablo’: “Cuando estuve en España, me llamaron ‘El Diablo’. Incluso, en Francia o donde fuese, me llamaban así”.

Respecto a sus gustos futbolísticos, Quartararo no se declara seguidor de ningún equipo concreto, sino de algunos jugadores, aunque destaca a uno por encima de todos: “Conocí a muchos jugadores del PSG, de la Juventus, entre los que estaba Cristiano Ronaldo, que era mi ídolo de la infancia. A veces no seguía el fútbol al 100%, pero a él sí le seguía. Como atleta es quien más me gustaba y, como atleta, sigue siendo mi referente”.

Además de este contenido exclusivo, DAZN ofrece en directo y bajo demanda el Mundial de motociclismo, cuya próxima parada es el Monster Energy British Grand Prix, que se celebrará el 7 de agosto en el circuito de Silverstone, en Gran Bretaña.