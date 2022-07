Cláritas apuesta por la terapia online para encontrar solución a los problemas de ansiedad de sus pacientes Emprendedores de Hoy

En España y en todo el mundo, es significativo el número de personas de todas las edades que sufren ansiedad, un trastorno que puede desencadenarse por diversas causas como un acontecimiento traumático, por miedos o algún factor hereditario. Los individuos que experimentan este problema deben enfocarse en buscar ayuda, ya que pueden sentir malestares físicos y emocionales que no permiten llevar una vida normal.

En algunas ocasiones, los pacientes evitan acudir al especialista por falta de tiempo o predisposición. Sin embargo, una buena alternativa a estos posibles obstáculos es la opción de la terapia online que, año tras año, se consolida como una metodología cada vez más buscada por los pacientes, al permitirles ahorrar tiempo en desplazamientos y realizar la consulta con la comodidad que supone estar en casa o en la oficina. Aunque haya personas que puedan dudar sobre su eficacia, los profesionales del sector aseguran que esta vía es igual de efectiva que las sesiones presenciales.

Por qué optar por una terapia online cuando se sufre ansiedad Tratar un trastorno de ansiedad resulta imprescindible para la salud de una persona. De lo contrario, el problema se puede ir intensificando hasta que las consecuencias sean aún más graves. Es importante que las personas sepan que hay algunas señales que pueden indicar que es hora de buscar ayuda, como tener un miedo intenso, excesivo y recurrente, dolor en el pecho, frecuencia cardíaca alta o agitación. Otros síntomas también son la hiperventilación, sudoración, temblores, fatiga o cansancio, debilidad, falta de concentración, insomnio o problemas gastrointestinales.

La propuesta de terapia online de Cláritas Trabajar para la mejora de la salud mental es posible gracias a la terapia online que ofrecen en lugares como el Instituto Psicológico Cláritas, donde ofrecen ayuda a niños, adolescentes, adultos y personas mayores. En ese sentido, quienes requieran un psicólogo para la ansiedad en Madrid, encontrarán en este centro un cualificado y experimentado equipo de profesionales que se enfoca en ayudar a que cada paciente supere este trastorno que interfiere significativamente en su calidad de vida.

Las terapias para tratar la ansiedad transcurren a través de una videollamada. Durante las mismas, un experto en psicología clínica aplica todas las técnicas necesarias para que el determinado individuo supere el problema y construya sus propios recursos, con el fin de que no necesite apoyo profesional a futuro y de que sepa frenar un ataque de ansiedad.

Para las sesiones terapéuticas, es necesario que el paciente tenga un ordenador, un móvil o una tableta, internet estable, cámara web y micrófono activados. Asimismo, se recomienda buscar un lugar de la casa, la oficina, etc., donde prevalezca la privacidad y donde no haya ruido para que todo fluya sin interrupciones.



