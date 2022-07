La Real Federación Andaluza de Fútbol confía en Edutedis para la realización del Plan de Igualdad Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Los Planes de Igualdad son planes a través de los cuales se aplican distintas medidas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en todo tipo de organizaciones. Según las leyes actuales, son obligatorios en organizaciones tanto públicas o privadas que tengan más de 50 trabajadores, o en aquellas que aspiran a subvenciones o licitaciones de la administración estatal. Además, también hay que mencionar que ya se ha establecido como obligatorio el Protocolo de Acoso para todas las entidades, sin importar su sector de actividad ni el número de trabajadores.

En particular, en el ámbito del deporte, la igualdad es un valor fundamental en el funcionamiento de las instituciones y que ha cobrado más cabida aún si cabe en los últimos años. Por este motivo, la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) ha confiado en una empresa de referencia a nivel nacional, Edutedis Consultoría, para la implementación de un Plan de Igualdad.

Los Planes de Igualdad caracterizan a las organizaciones que son un ejemplo a seguir La RFAF es una entidad privada sin ánimo de lucro que tiene por objetivo la promoción del fútbol en la comunidad autónoma de Andalucía. En conjunto con otras organizaciones públicas y privadas busca impulsar el deporte y fomentar la práctica de hábitos saludables. Como entre sus valores se encuentran la solidaridad, la igualdad y el respeto, esta asociación ha decidido apoyarse en Edutedis Consultoría para cumplir con el Plan de Igualdad y el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo.

De esta manera, la RFAF garantiza una igualdad real entre mujeres y hombres en cuanto a acceso al empleo o salarios, y se encuentra en plena fase de desarrollo de un documento que establece un procedimiento para la resolución de conflictos en caso de que se produzca un caso de acoso sexual o por razón de sexo entre los trabajadores de la asociación. Esto también supone medidas preventivas como la formación, que sirven para transmitir valores entre los miembros y empleados de la organización.

Al seguir un código de conducta es más fácil formalizar denuncias, garantizar la confidencialidad y disponer de plazos de ejecución breves. Los trabajadores no solo son instruidos sobre los pasos que deben seguir en caso de acoso, sino que también son informados sobre las consecuencias de cometerlo.

Ventajas de contar con Edutedis Consultoría para aplicar Planes de Igualdad Edutedis consultoría cuenta con un equipo de expertos que encargados del desarrollo e implantación de dichos Planes de Igualdad y Protocolos de Acoso. Esta empresa dispone de técnicos expertos en materia de igualdad que realizan un acompañamiento durante el proceso de aplicación de estos planes. En este sentido, ofrecen asesoría para constituir la comisión de igualdad dentro de la organización y colaboran con la ejecución de las medidas necesarias, dentro de las que se incluye un plan de formación obligatorio para toda la plantilla.

Asimismo, el equipo de la compañía facilita la gestión de toda la documentación necesaria de recabar durante el proceso y se encarga de guiar a cada organización para que pueda seguir todos los pasos del registro del Plan de Igualdad en la plataforma correspondiente.

Los Planes de Igualdad que es posible desarrollar gracias al apoyo de entidades como Edutedis Consultoría convierten a organizaciones como la RFAF en entidades ejemplares dentro de su área de influencia.



