Aceite bronceador y protector solar de CrisEssens

martes, 12 de julio de 2022, 18:13 h (CET)

El verano ya está aquí y es necesario tomar precauciones por la exposición al sol. Es una temporada en la que hay que extremar los cuidados de la piel con el uso de productos como aceite bronceador y protector solar.

Estos protegen, nutren y mantienen el equilibrio. En este sentido, la firma CrisEssens ha lanzado una gama de productos diseñados para aplicar en la piel y protegerla del sol. La compañía ha dicho que se trata de fórmulas diseñadas con avanzada tecnología para brindar efectos visibles en poco tiempo.

La gama de productos para la piel de CrisEssens Durante la temporada de verano, todas las personas están más expuestas a los rayos solares. Bien sea porque la ropa es más corta o porque se pasa más tiempo al aire libre en la playa o la montaña. Lo cierto es que los estragos del sol se pueden sentir en muy poco tiempo si no se toman las medidas preventivas necesarias.

Por eso, la marca CrisEssens, especializada en perfumes, productos de cosmética, cuidado personal y parafarmacia, vende artículos para contrarrestar estos efectos nocivos. Uno de ellos es el aceite bronceador Purpurina con factor de protección SPF 20 y una mezcla de aceites de girasol, colza, almendras dulces y semillas de uva. Su aplicación brinda una protección prolongada contra las radiaciones UV/UVB.

Por su parte, el Aceite Seco SPF 30 es un óleo elaborado a base de manteca de karité, aceites de birití y macadamia. Posee uno de los factores más altos de protección contra la radiación solar. En la misma gama, el protector solar After Sun Gel es una crema que refresca la piel después de una exposición prolongada. Contiene vitamina E, pimienta de Tasmania, aloe vera y éster de jojoba.

Un complemento alimenticio que protege la piel Los expertos de CrisEssens advierten que el cuidado de la piel no debe limitarse a la aplicación de productos externos. Esto es válido no solo para la temporada de verano, sino para todo el año e incluye mantener hábitos saludables. Aconsejan evitar el tabaco, el consumo de alcohol y mantener una alimentación sana para nutrir la dermis desde dentro.

En este orden de ideas, la firma ofrece sus cápsulas solares a base de extractos naturales y vitaminas también de origen natural. Se trata de un complemento alimenticio que se puede consumir durante todo el año en la dosificación recomendada. Este producto hace más resistente la piel y potencia el bronceado que se obtiene del sol.

La línea de cuidado solar, así como el resto de las referencias, ha pasado por un estricto proceso de evaluación para garantizar sus beneficios. La firma CrisEssens ha logrado reunir un stock de productos de calidad comprobada con gran aceptación en el mercado. Esa aprobación ha obligado a la marca a estar en constante búsqueda de nuevos distribuidores y socios comerciales para atender su creciente demanda.



