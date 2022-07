Los servicios de Estetical Emprendedores de Hoy

martes, 12 de julio de 2022, 15:38 h (CET)

Según indican varios estudios, 1 de cada 3 clientes que llama telefónicamente a un centro de estética y no es atendido busca otro lugar para acceder a los servicios que necesita. Esto significa que por cada 3 llamadas que no se atienden, se registra, al menos, la pérdida de un cliente.

Para solucionar este problema, la empresa Estetical dispone de un servicio completo que incluye un call centerpara centros de estética, permitiendo, de esta manera, evitar la pérdida de clientes. Las teleoperadoras de la compañía cuentan con formación específica, ya que son técnicas en estética y peluquería y también pueden esclarecer cualquier tipo de duda que presenten los usuarios. La firma también dispone de un software CRM y de una aplicación de reservas para optimizar el funcionamiento de centros de estética, peluquería, barberías y negocios del sector de la belleza.

El servicio de call center permite brindar una mejor atención al cliente Contratando el servicio de call center de Estetical es posible externalizar la atención y gestión de todas las llamadas que recibe un centro de estética. A su vez, la formación de las teleoperadoras de la empresa permite que los clientes resuelvan todas sus dudas. Este servicio proporciona un mayor impacto para cerrar ventas y es el único de este tipo en toda Europa.

Este servicio permite evitar la pérdida de reservas y además contribuye a la fluidez del trabajo en cada centro de estética, ya que no resulta necesario interrumpir las sesiones para atender las llamadas de los diferentes clientes. Además, el trabajo del call center se combina con el uso de un software de gestión y una aplicación que pueden ser utilizados por los clientes para programar, reservar y pagar desde cualquier dispositivo. Estas herramientas han sido creadas con la ayuda de más de 100 centros que contribuyeron para que puedan ser incluidas todas las funciones necesarias para una gestión eficaz.

En este sentido, la app y el software disponen de un recordatorio de citas para reducir ausencias y una función de caja para contar con los datos de facturación de forma automática. Asimismo, las notificaciones con ofertas flash de última hora aumentan las posibilidades de llenar los huecos en la agenda.

Las funciones que brinda Estetical Por otra parte, la plataforma de Estetical cuenta con funciones para desplegar campañas de marketing, ampliar el alcance de las promociones de los centros de estética y gestionar los horarios de trabajo y las tareas de todos los empleados. De esta manera, el día a día de una empresa es mucho más sencillo. Los servicios Estetical no tienen permanencia, por lo que es posible darse de baja en cualquier momento sin coste adicional.

El servicio de call center y los recursos digitales que ofrece Estetical permiten llevar adelante la gestión de un centro de estética, peluquería o barbería de modo integral y optimizando distintos procesos para poder disfrutar de una mejor atención y un mayor nivel de ventas.



