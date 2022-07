Nuevas tendencias en piscinas 2022 de la mano de Esencial Pool Emprendedores de Hoy

martes, 12 de julio de 2022, 14:00 h (CET)

Las tendencias decorativas de las zonas exteriores de la casa, ya sean jardines, patios o terrazas, varían cada año, por lo que es necesario adaptar su diseño y los accesorios a los nuevos estilos. Uno de los mobiliarios más importantes de estos entornos son las piscinas, cuyos colores, materiales y formas también pueden seguir las tendencias para estar a la última.

Por esta razón la compañía dedicada a la construcción y rehabilitación de piscinas, Esencial Pool, ha lanzado laEsencial Fashion Week, publicando durante una semana las tendencias en piscinas 2022 en su página de Facebook y en su perfil de Instagram.

¿Cuál es la tendencia en piscinas en 2022? Con la llegada de los meses calurosos, las personas comienzan a prestar más atención a los espacios exteriores, buscando adaptar las nuevas ideas y tendencias a la decoración de estas zonas. En este sentido, construir o rehabilitar una piscina que se adecúe a los estilos de moda es importante para lograr una ambientación integral del jardín o terraza. Por tal razón, la firma Esencial Pool ha publicado en sus perfiles de redes sociales los 6 modelos de piscina en tendencias este año.

De este modo, uno de los estilos de piscina más elegidos en 2022 es el canal de nado con diseño lineal y minimalista, con una lámina armada Blanca 3D y porcelánico color gris hormigón. Asimismo, en la línea de tonos neutros es posible optar por una lámina armada Bali 3D gris y porcelánico color antracita, con un diseño moderno con un toque clásico a modo de mosaico.

Recomendaciones de la Esencial Fashion Week Esta temporada destacan las piscinas con zona de relax y predominio de colores cálidos, los cuales se logran por medio de una lámina armada Bali 3D arena y al porcelánico mustang beige. Por otro lado, se encuentran los diseños en forma de L, con lámina armada Bali 3D gris y porcelánico en tonos anaranjados y grises.

A su vez, dos de los modelos más requeridos son los de piscinas con cascada, ya sea integrada en el entorno, retranqueo con playa y escalera, impermeabilizada con lámina armada mármol 3D y corona de porcelánico gris perla, o bien ajardinada, con la posibilidad de realizar una decoración con flores o plantas de temporada.

Además, si se instala una lámina armada de color oscuro se conseguirá calentamiento pasivo en la piscina. Es decir, el agua de 2º C a 4º C más caliente sin necesidad de bomba de calor eléctrica.

Con más de 20 años de experiencia en el sector, Esencial Pool se dedica a construir piscinas sostenibles, gastando un 90 % menos de agua que las convencionales, además de eliminar gran parte de los problemas al hacerlas sin tuberías. Al mismo tiempo, ofrecen financiación sin intereses ni gastos en 24 meses y con garantías sin competencia en el mercado.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Metodologías eficientes para combatir la obesidad, con Adelgar Las elecciones sindicales online son posibles siempre que se garantice el anonimato de los votantes y la seguridad de la votación El uso del Blockchain en la compra de acciones de empresas Habitaciones infantiles de ensueño, con Vinilvip Los servicios de Estetical