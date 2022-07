La empresa M&PStands se alza como empresa 100% sostenible cumpliendo con la Climate Neutral Now Comunicae

martes, 12 de julio de 2022, 14:32 h (CET) ¿Están las empresas españolas comprometidas con el medio ambiente? La respuesta afortunadamente, es sí, cada vez más En los últimos años las empresas han pasado de ser meros agentes económicos a aliados fundamentales para lograr la cohesión social y la preservación del planeta.

A pesar de que aún queda un largo camino por recorrer en materia de sostenibilidad, el 71% de las empresas españolas –porcentaje que todavía está por debajo de la media europea y global- están trabajando en la planificación o adopción de medidas concretas para contribuir a alcanzar estos objetivos.

Concretamente, un 31% ha adoptado o ha pactado ya un plan y un 40% está desarrollando su estrategia de actuación.

Buen ejemplo de esto, es la empresa M&P Stands en Barcelona, muy comprometida con la Climate Neutral Now. ¿Qué es esto? Se trata de una iniciativa lanzada por ONU Cambio Climático en 2015, cuyo objetivo es alentar y apoyar a que todo el mundo tome medidas sobre el clima, con el fin de lograr un mundo con clima neutro a mediados de siglo, tal como se consagra en el Acuerdo de París adoptado ese mismo año.

M&P Stands, ha conseguido hacerse con el título de empresa 100% sostenible. ¿Cómo ha conseguido ser una empresa Climate Neutral Now? Estos son los pasos para conseguirlo:

1. Medición de la huella de carbono corporativa de las instalaciones de MP Stands en Barcelona

Esto consiste en la recogida telemática de los datos de movilidad, alojamientos, consumos de agua y energía, catering, materiales y residuos. Factores de emisión del Mº de Transición Ecológica. Licencias del software de conversión de los datos a CO2eq. Benchmarking con Big Data.

2. Compensación

Una vez conocido el impacto medioambiental, se gestionará la compensación de la huella de carbono, plantando árboles en el Amazonas. Se incluye la compensación de hasta 8 toneladas CO2eq al mes.

3.Supervisión, asesoramiento y certificación

Registro de los resultados por un Eco Manager.

4. Plan de reducción de emisiones

Preparación de los informes periódicos y una batería de recomendaciones para reducir la huella emitida, así como la proposición de eco proveedores en caso necesario Registro de M&P Stands en el programa CLIMATE NEUTRAL NOW (ONU).

El objetivo es que todos los sectores adopten medidas para reducir su impacto en el planeta (como el cambio a energías renovables) y, en última instancia, eliminar su huella de carbono. Así pues, si diriges una empresa, ya sea una gran corporación o una pequeña empresa familiar, también se pueden tomar medidas contra el cambio climático y asegurar de que la empresa es tan ecológica como el hogar.

