¿Cómo obtener el permiso de seguridad privada?, con EMedical Sabadell

martes, 12 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Cada vez son más las empresas y particulares que solicitan los servicios de vigilancia privada en España. Estos profesionales tienen la responsabilidad de cuidar a las personas y garantizarles integridad física, pero también de proteger bienes materiales e inmuebles de antisociales y malhechores.

Debido a la ardua tarea que deben desempeñar los vigilantes, es necesario que cumplan con algunos requisitos. Uno de los esenciales es el permiso de seguridad privada, un documento que acredita que determinado ciudadano cuentan con todas las aptitudes físicas y psicológicas para poder manejar armas en pro del bienestar de terceros.

Uno de los lugares de referencia para obtener la mencionada documentación es EMedical Sabadell, un centro colaborador de la DGT de Sabadell.

Todo lo que se debe hacer para obtener el permiso de seguridad privada Las personas que requieran obtener el permiso de seguridad privada o renovarlo pueden acudir al centro EMedical Sabadell y realizar el examen psicotécnico. Quienes acudan por primera vez, deben saber que deben superar tres tipos de pruebas: visuales, auditivas y test psicológico.

El día de las pruebas, cada individuo debe tener a mano su DNI, pasaporte o documento acreditativo de identidad y residencia y una foto tipo carnet. Quienes no tengan este último requisito, pueden solicitar el servicio en el centro, ya que cuentan con un departamento para este fin.

Para optar por el permiso de seguridad privada, hay algunas exigencias que se deben cumplir, entre ellas, no tener menos de 18 años ni más de 55. Además, es imprescindible tener el título de Educación Secundaria Obligatoria, una titulación técnica u otro grado de estudio profesional.

La legislación de España indica que no son admisibles para obtener el permiso de seguridad privada los que tengan antecedentes penales, los que tengan sanciones e infracciones de seguridad graves en los últimos dos años o lo que hayan incurrido en infracciones muy graves en los últimos cuatro años.

Cuáles son los beneficios de pedir el permiso de seguridad privada en EMedical Sabadell Son muchas las ventajas de obtener el permiso de seguridad privada en EMedical Sabadell. En primer lugar, las pruebas las realizan profesionales con gran experiencia. Otro de los puntos importantes es que la gestión se realiza de una forma rápida y sin necesidad de hacer largas colas.

Sin muchas complicaciones para la tramitación de la documentación, se puede fácilmente pedir una cita previa por correo electrónico, por WhatsApp o mediante una llamada telefónica, y el día pautado la persona puede pasar directamente a las oficinas del centro, ubicadas en una zona de fácil estacionamiento de vehículos.

La seguridad privada es una profesión con una demandada creciente en el país, pues empresas de todas las actividades económicas requieren de este servicio para salvaguardar a su personal y sus bienes materiales. Tener la documentación en regla es fundamental para poder desarrollarse en esta área. Por tal razón, EMedical Sabadell ofrece un servicio de calidad que facilita el proceso a todos los interesados.



