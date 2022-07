Idonia facilita la interacción y optimiza la atención primaria y especializada

El mundo digital es fundamental para la sociedad actual. El sector sanitario se está adaptando a esta nueva realidad utilizando nuevos métodos para cuidar la salud, siendo uno de los más relevantes la telemedicina. Esta se basa en la comunicación interactiva y a tiempo real entre el médico y sus pacientes para la prestación de servicios sanitarios. Se trata de una solución para las zonas remotas o falta de especialistas; pero además permite un abordaje multidisciplinar que potencia la figura del médico en la atención primaria.

Para facilitar la interacción en la atención primaria y mejorar la comunicación entre el profesional de la salud y sus pacientes, se ha creado Idonia. Se trata de una plataforma que permite digitalizar la entrega de resultados e imágenes médicas a los pacientes, para ser compartidos con sus médicos.

Idonia puede actuar como plataforma independiente facilitando la entrega e intercambio de imágenes médicas e informes, o de forma integrada en una historia clínica de salud corporativa mediante el visor de imagen que puede ser integrado con los PACS o VNA de una organización de salud. También permite la interacción del paciente en un portal de paciente, no solo visualizando imágenes sino también facilitando la subida por parte del paciente de cualquier documento o imagen médica que desee aportar.

La imagen médica en atención primaria El uso de la Imagen Médica y sus beneficios en procesos asistenciales es fundamental en el diagnóstico y evolución en atención primaria porque permite la integración en la historia clínica del paciente, la accesibilidad por parte de cualquier profesional, realizar interconsultas no presenciales entre los distintos niveles asistenciales de una forma más resolutiva e incluir cualquier dispositivo médico disponible en los centros de primaria que genera imagen (ecografía, retinografía, dermatología, etc).

Idonia dispone de un servicio dicomización (Dicom as a Service) que permite estandarizar el ámbito de la Imagen Médica Digital más allá de la imagen radiológica. Es un servicio de conversión al estandar DICOM de cualquier imagen de dispositivo médico no DICOM, que también permite integrar cualquier dispositivo DICOM que está fuera del alcance del PACS Hospitalario. Idonia permite la gestión, almacenamiento e intercambio de todas las imágenes médicas generadas por los dispositivos de electromedicina de atención primaria y su integración con la Historia Clínica para mejorar los procesos asistenciales al Paciente.

Esta funcionalidad es clave para potenciar la coordinación entre niveles asistenciales así como la estandarización de circuitos según modelos estándares de interoperabilidad (HL7 y DICOM), independientemente de los equipos de electromedicina utilizados.

Acceso seguro a resultados médicos garantizado por Idonia Hasta hace poco, la entrega de resultados e imágenes médicas se ha visto limitada a la impresión de documentos y a la estampación en CDs. Este ha sido durante años, el único método de compartir la información médica, tanto entre el médico y sus pacientes como entre los mismos médicos. Actualmente, muchos servicios de salud o CCAA disponen de un sistema de imagen médica corporativa (PACS o VNA) que facilita la visualización de la imagen. Pero todavía quedan retos y camino por recorrer en el intercambio de la imagen médica y su extensión hacia la primaria y al paciente.

Idonia representa un avance en el sector resolviendo varias limitaciones de los PACS. Idonia facilita el intercambio y accesibilidad a la imagen médica fuera del entorno del PACS, potenciando de hecho su capacidad para entregar pruebas a pacientes, incorporar imagen médica no radiológica o recoger información desde centros externos o el mismo paciente.

Es una plataforma segura que puede trabajar de forma On-Premise integrada con PACS o VNA o como un repositorio en la nube de documentación médica e imágenes. De esta forma, los clientes pueden decidir una arquitectura que potencie el acceso e intercambio a la imagen médica al paciente, atención primaria y centros privados o concertados sin necesidad de abrir accesos al PACS, On-Premise o cloud.

Por medio de la funcionalidad Magic Link, el paciente puede tener acceso a estos documentos ingresando un PIN (con doble factor) suministrado por el centro médico. Así, puede visualizar los resultados de sus pruebas mediante una conexión segura, desde cualquier lugar y a través de un dispositivo con acceso a internet.

La aplicación tiene un visor web ligero de imagen médica DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine), el cual es un estándar en imagen digital. Gracias a ello, permite observar radiografías, ecografías, resonancias magnéticas o tomografías computarizadas. El visor avanzado soporta además DICOM Structured Reports (SR) y PDF Encapsulado, imagen no radiológica (DICOM JPG), reconstrucción 3D, MPR / MIP, medición de ángulos, selección de tejido y visualización de estudios en modo video. Recientemente, se ha incorporado soporte avanzado para imagen de Anatomía Patológica (DICOM WSI).

Una herramienta útil en la telemedicina Idonia Pod ofrece la posibilidad de acceder a la información para ser compartida con los médicos de forma inmediata, enviando notificaciones por correo electrónico o vía WhatsApp Business(sin datos de paciente) y facilitando la comunicación para procesos que requieren inmediatez como Teleictus. De este modo, el paciente puede recibir atención primaria y especializada, sin necesidad de esperar a ser atendido en un centro médico. Esto, a su vez, agiliza el flujo de pacientes en los departamentos de diagnóstico por imagen.

De igual manera, los médicos pueden subir sus casos clínicos más complejos para compartirlos o discutirlos con sus compañeros de profesión. Al contar con diversas opiniones profesionales, es posible tener un diagnóstico más acertado.

Idonia es una solución que facilita portar y compartir imágenes, documentos y registros médicos entre pacientes, médicos o centros clínicos. Esto le convierte en una herramienta de gran utilidad para la telemedicina. Cabe destacar que el sistema cumple con el reglamento de la Ley Orgánica para la Protección de Datos y el Reglamento General de Protección de Datos.