Ponte un Airbag: Los chalecos con airbag podrían ser obligatorios

lunes, 11 de julio de 2022, 11:11 h (CET) La tranquilidad en la carretera es el objetivo principal de esta nueva tecnología En el plan bienal de la Dirección General de Tráfico, previsto para el 2022-2023, se planea usar obligatoriamente el airbag en las pruebas de circulación para obtener el permiso A de conducción de motos. La distribuidora española Ponte un Airbag, especializada en productos como chalecos y chaquetas con sistema de seguridad airbag, permite a los moteros tener una conducción más segura. Su principal prioridad es la tranquilidad de los conductores en las rutas y viajes, poniendo el foco en los meses de verano cuando el uso de la moto es mayor. Gracias a estos complementos, que aportan protección, comodidad y libertad de movimientos, las consecuencias en caso de accidente se reducen en un 50%.

Emilio Peralta, fundador de la empresa española, expone que el proyecto surgió a partir de la pasión por las motos y el interés en añadir seguridad a las rutas, evitando las consecuencias graves ante una caída "somos moteros y buscamos una solución. Encontramos estas prendas de seguridad pasiva y entendimos que debíamos compartirlas con el colectivo motero".

Las motocicletas suponen un 15% del parque de vehículos en España, pero representan un 27% de los fallecidos en accidentes de tráfico. Para revertir esta cifra se trabaja con la última tecnología en las prendas de seguridad pasiva. Para una mejor conducción, los chalecos cuentan con distintos tallajes y se adaptan al cuerpo. También mejoran la visibilidad en la carretera gracias a los colores con efecto reflectante.

El funcionamiento de un chaleco airbag

El funcionamiento está basado en dos sistemas, el mecánico y el electrónico. El sistema mecánico detecta caídas y accidentes cuando el motorista sale despedido de la motocicleta. Incluye una correa que permite conectar el chaleco o la chaqueta con la moto y un cartucho de CO2 que hará que se active el airbag de forma automática en caso de accidente. Un sistema ideal para quienes buscan un airbag fiable y fácil de usar. Por otra parte, el sistema electrónico se caracteriza por una tecnología multisensor que permite una detección de 360° y cubre una amplia gama de accidentes, independientemente de la velocidad y el ángulo de impacto. Este sistema está basado en varios sensores: GPS, acelerómetros y giroscopios de 3 ejes y un algoritmo que analiza en tiempo real los movimientos del piloto.

Opcionalmente Ponte un Airbag distribuye un sistema que incluye dos sensores integrados. Uno de ellos en el chaleco, que sigue el movimiento del motociclista en tiempo real, y el otro se ubica en la horquilla de la motocicleta que detecta los impactos. Este sistema está muy recomendado para la práctica en carretera, ya que permite dividir el tiempo de detección en parada y a baja velocidad. La instalación es sencilla y con cinco años de autonomía.

En referencia a los materiales, los chalecos y chaquetas incluyen los protectores de espalda de alta calidad SAS-TEC nivel 2. Esta innovación es una gran mejora, ya que permite proteger la espalda, una de las partes del cuerpo frecuentemente más castigada en caso de accidente.

La ingeniería del chaleco también permite que después de la activación, este puede volver a usarse sin necesidad de acceder a un servicio técnico, simplemente cambiando el cartucho de CO2 por uno nuevo. El fundador de Ponte un Airbag expone que en caso de caída "los tejidos de los airbags para motoristas tienen una gran durabilidad, aportando una sobresaliente resistencia a la abrasión del asfalto".

La prenda de seguridad pasiva que salvará vidas

El airbag para motos es un nuevo elemento que protege la columna vertebral desde la zona cervical hasta la región lumbar y el pecho, reduciendo en un alto porcentaje la posibilidad de sufrir lesiones torácicas, cervicales y medulares. Y es que, según la Dirección General de Tráfico, un 35% de los motoristas fallecidos y más del 25% de los hospitalizados sufrieron lesiones en el tórax.

Por otra parte, los Agentes de tráfico de la Guardia Civil también van a llevar obligatoriamente este nuevo elemento de protección. "Con el tiempo el uso de las prendas con sistema de seguridad airbag llegarán a ser obligatorias, teniendo en cuenta los movimientos de la DGT en los últimos meses" concluye Peralta.

