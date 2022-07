Esarco explica las ventajas de las Casas Modulares Comunicae

domingo, 10 de julio de 2022, 12:35 h (CET) La empresa especializada en arquitectura e ingeniería expone cuáles son las ventajas que tienen este tipo de viviendas sobre las casas tradicionales Las dificultades que se han venido viviendo en los últimos años para acceder a una vivienda han provocado que se hayan ideado una serie de alternativas a las casas tradicionales como, por ejemplo, las viviendas conocidas como casas modulares.

Este tipo de viviendas tienen una serie de ventajas más que interesantes, tal como expone la empresa especializada en arquitectura e ingeniería Esarco:

Tardan menos en construirse: una de las ventajas de las casas modulares es que permiten hacer una casa en un plazo aproximado de entre 2 y 4 meses. Es una diferencia importante respecto a las casas tradicionales, pues estas últimas pueden llegar a tardar un año en ser construidas.

una de las ventajas de las casas modulares es que permiten hacer una casa en un plazo aproximado de entre 2 y 4 meses. Es una diferencia importante respecto a las casas tradicionales, pues estas últimas pueden llegar a tardar un año en ser construidas. Materiales de calidad: los materiales de las casas modulares suelen ser de mayor calidad, ya que, por ejemplo, en la construcción de paneles de hormigón se tiene más control sobre la humedad, las tormentas y otras características a las que estarán expuestos los paneles.

los materiales de las casas modulares suelen ser de mayor calidad, ya que, por ejemplo, en la construcción de paneles de hormigón se tiene más control sobre la humedad, las tormentas y otras características a las que estarán expuestos los paneles. Durabilidad: una casa modular no tiene que durar menos que una tradicional. El proceso de construcción es mucho más controlado desde la fábrica que se encarga del diseño del mismo.

una casa modular no tiene que durar menos que una tradicional. El proceso de construcción es mucho más controlado desde la fábrica que se encarga del diseño del mismo. Cambios en la distribución de la vivienda: si en algún momento es necesario hacer algún cambio en la vivienda por algún motivo, como por ejemplo una redistribución de la misma, con los paneles modulares que componen este tipo de viviendas es mucho más fácil realizarlos.

si en algún momento es necesario hacer algún cambio en la vivienda por algún motivo, como por ejemplo una redistribución de la misma, con los paneles modulares que componen este tipo de viviendas es mucho más fácil realizarlos. El precio final no se modifica: el precio de las casas modulares depende de varios factores entre los que se encuentran el tipo de materiales y la calidad de los mismos. No obstante, una vez el cliente acepta los planos y el proyecto está definido el precio indicado es inamovible y no será cambiado.

el precio de las casas modulares depende de varios factores entre los que se encuentran el tipo de materiales y la calidad de los mismos. No obstante, una vez el cliente acepta los planos y el proyecto está definido el precio indicado es inamovible y no será cambiado. El impacto acústico en ambiental: en una vivienda tradicional las obras de la construcción generan un impacto ambiental debido a la forma en que se construyen. Este tipo de impacto se evita con las casas modulares.

en una vivienda tradicional las obras de la construcción generan un impacto ambiental debido a la forma en que se construyen. Este tipo de impacto se evita con las casas modulares. Mejoran la eficiencia energética: las viviendas modulares, por su naturaleza tienden a ser más eficientes energéticamente debido a que hay un control exhaustivo sobre todos los paneles y sobre su comportamiento ante el aislamiento térmico. Ello provoca que exista una mejor eficiencia energética de la vivienda porque se conserva más el calor en la misma y, por tanto, se reduce la factura de la luz.

las viviendas modulares, por su naturaleza tienden a ser más eficientes energéticamente debido a que hay un control exhaustivo sobre todos los paneles y sobre su comportamiento ante el aislamiento térmico. Ello provoca que exista una mejor eficiencia energética de la vivienda porque se conserva más el calor en la misma y, por tanto, se reduce la factura de la luz. Reducción del estrés: uno de los contras por los que las personas no construyen su propia casa es debido a que las obras, permisos y demás cuestiones se hacen interminables. Todo ello sin contar con los posibles imprevistos o modificaciones obligadas una vez que se ha iniciado el proceso de construcción.

uno de los contras por los que las personas no construyen su propia casa es debido a que las obras, permisos y demás cuestiones se hacen interminables. Todo ello sin contar con los posibles imprevistos o modificaciones obligadas una vez que se ha iniciado el proceso de construcción. Personalización a medida: al tratarse de una casa construida con paneles permite un alto grado de personalización en función de los gustos del cliente. De este modo, es posible tener en cuenta cada detalle como, por ejemplo, los acabados y la calidad de cada uno de los elementos que componen las casas modulares.

al tratarse de una casa construida con paneles permite un alto grado de personalización en función de los gustos del cliente. De este modo, es posible tener en cuenta cada detalle como, por ejemplo, los acabados y la calidad de cada uno de los elementos que componen las casas modulares. Adaptación a todo tipo de niveles adquisitivos: hoy en día es posible tener una casa modular mucho más barata en comparación de lo que costaría una casa más tradicional. Pero también se podría tener una casa modular mucho más cara. El precio final dependerá de las calidades, acabados y otras características que se definen previamente y de forma personalizada por parte del cliente.

hoy en día es posible tener una casa modular mucho más barata en comparación de lo que costaría una casa más tradicional. Pero también se podría tener una casa modular mucho más cara. El precio final dependerá de las calidades, acabados y otras características que se definen previamente y de forma personalizada por parte del cliente. Construcción donde se quiera: es posible adaptar la construcción de la casa modular al entorno donde se encuentre el terreno. Además, se pueden adaptar también los materiales seleccionados a la climatología de la zona. Sobre Esarco

Esarco es una empresa formada por Arquitectos e Ingenieros con una alta especialización en desarrollo de obras, proyectos, diseño de interiores, informes, certificados y estudios técnicos. Dispone de delegaciones repartidas por toda España abarcando, de este modo, todo el ámbito nacional.

La experiencia, la actividad continua en este ámbito y el amplio equipo multidisciplinar la han convertido en unos de los líderes destacados del sector. Además, disponen del máximo conocimiento de los sistemas y procesos constructivos existentes, las nuevas tecnologías, materiales, patologías de la edificación y últimas tendencias en decoración e interiorismo.

