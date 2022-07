Los juegos de mesa para adultos de Al Loro Games

Los juegos de mesa para adultos tienen una larga trayectoria en la historia universal, pero la reciente pandemia del COVID-19 les dio un impulso inesperado. Según Al Loro Games, una de las marcas españolas más reconocidas en este sector, ese crecimiento se mantiene vivo tras el fin de las restricciones.

Al Loro Games es una empresa que diseña y comercializa juegos de mesa especialmente creados para los adultos. Asimismo, se identifica como una de las marcas más top de la península, por sus originales productos.

Un comportamiento ascendente Cuando todos creían que los juegos virtuales iban a hacer que los juegos de mesa se olvidasen, ideas nuevas y originales mantuvieron a flote a estos últimos. Incluso, mostraron un crecimiento sostenido, sobre todo después de la entrada del nuevo milenio. De hecho, el periódico The Guardian reseñaba en un trabajo del 2012 que los juegos de mesa para adultos estaban viviendo una “era dorada”.

Asimismo, el reportaje hablaba de un incremento cercano al 40 % en la afición por estas formas de entretenimiento adulto desde el año 2000. Después, la crisis del COVID-19 con sus confinamientos y el aislamiento social acentuaron esta tendencia.

Por otro lado, un informe de la firma Grand View Research pronosticó en 2020 una media de crecimiento anual del 18,6 % entre ese año y el 2027. Al menos otros tres estudios ratifican esta tendencia para los próximos años, a pesar del fin de la pandemia. Esto se debe a que las personas se reencontraron con los beneficios de organizar o participar en juegos colectivos. Pasa tiempo con la familia y amigos, ejercitar la lógica y la estrategia y el entretenimiento sano son algunos de los valores destacados por el público.

Los juegos de mesa de Al Loro Games Esos beneficios para la salud de las personas son el eje de los juegos de mesa de Al Loro Games. La firma española asegura que sus propuestas ofrecen retos solo aptos para los más atrevidos que quieren vivir la vida al 100 %.

Además, la marca se ocupa de que sean temáticas muy actuales, como es el caso del juego llamado What Do You Meme?.Este está especialmente diseñado para los amantes de los memes.

Consiste en responder de la forma más original posible a los memes que se muestran en las cartas y un juez decidirá cuál es el más top.

Otro integrante del portafolio Al Loro Games es Ni sí ni no, el cual consta de 90 cartas llenas de preguntas que nadie desea responder. El reto señala que se debe responder cualquier pregunta sin decir ‘sí’ o ‘no’.

Por otro lado, For the Girls es un juego apropiado para despedidas de soltera, una noche de chicas o un cumpleaños.

Finalmente, una de las propuestas más nuevas de Al Loro Games es Buzzed. Este implica realizar el reto que se ordena en la carta que saca cada participante. Es ideal para amenizar fiestas de adultos y, aunque son desafíos distintos, todos promueven la convivencia, el humor, el desenfado y la amistad. Según la marca española, estos beneficios son los que el público está buscando en las formas de entretenimiento.