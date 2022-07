​​El 67% de las empresas han experimentado un incremento de morosidad en el segundo trimestre de 2022 Los impagos crecen 2 puntos en relación con el primer trimestre de 2022, y 9 en relación con 2021 Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 9 de julio de 2022, 11:43 h (CET) El IV Barómetro de la Morosidad correspondiente al segundo trimestre de 2022 realizado por CREDIT BACK, empresa de soluciones frente a la morosidad, pone de manifiesto que el 67% de las empresas ha experimentado un crecimiento de la morosidad en el segundo trimestre de 2022. Esto supone un crecimiento de 2 puntos en relación con el barómetro anterior y 4 puntos más que en el segundo semestre de 2021. Si nos remontamos al primer semestre de 2021, la morosidad ha crecido 9 puntos según las empresas consultadas.



Las empresas restringen el crédito a sus clientes

Asimismo, el barómetro pone de manifiesto que un 40% de las empresas va a reducir el crédito a sus clientes con el fin de no verse afectados por impagos en el actual contexto de incertidumbre económica como resultado del crecimiento de la inflación y del próximo aumento de los tipos de interés. Ninguna de las empresas consultadas prevé aumentar el margen crediticio a sus clientes como consecuencia del no acceso a financiación tradicional, con sus consecuencias por parte de los clientes al ver mermada su capacidad de compra.

CREDIT BACK realiza de forma trimestral un estudio sobre la evolución de la morosidad en la empresa española en el que participan de forma anónima un centenar de empresas seleccionadas de diversos sectores y Comunidades Autónomas.

Francisco Martín, CEO y cofundador de CREDIT BACK, considera que “la prudencia de las empresas limitando el crédito que ofrecen a sus clientes da más valor a realizar una buena gestión de la cartera de impagados con el fin de generar ingresos que permitan tener liquidez; sin embargo, perjudica a los clientes a la hora de poder formalizar nuevas compras por no disponer de crédito”.

CREDIT BACK considera que el crecimiento sostenido de la morosidad a lo largo del último año “va de la mano del crecimiento de la inflación y del incremento de costes imprevistos a los que deben hacer frente las empresas y que no siempre pueden repercutirse al cliente final”.

Valora positivamente la nueva Ley Crea y Crece aprobada hace pocos días en el Congreso y que da mayores garantías a las pequeñas y medianas empresas frente a la morosidad de la administración. En especial, CREDIT BACK cree que el hecho de que las administraciones deban hacer públicos sus retrasos en los pagos puede permitir a las pymes planificar mejor su tesorería. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.