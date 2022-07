Cuál es el éxito de Domoblock, la empresa especializada en la tokenización de inmuebles, y qué problemas soluciona Emprendedores de Hoy

sábado, 9 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

En la economía actual, la inflación representa uno de los elementos que mayor preocupación genera a los inversores, especialmente en el sector inmobiliario. Lo cual ha llevado a la búsqueda de alternativas que permitan proteger sus ahorros de la pérdida de poder adquisitivo, siendo una de las principales opciones centrar su atención en empresas especializadas en la tokenizaciónde inmuebles como es el caso de Domoblock.

Esta compañía en expansión se ha caracterizado por ofrecer a las personas y empresas la posibilidad de invertir en propiedades altamente rentables.

¿Cómo funciona Domoblock? Este proyecto tecnológico ha centrado su objetivo en mejorar la calidad de vida y economía de la población, incentivando la inversión en el sector inmobiliario y centrándose específicamente en la tokenización de inmuebles. Este proceso permite que pueda vincularse el derecho de cualquier activo ya sea tangible o no, con el de otro llamado token, dando paso a su almacenamiento y registro dentro de la blockchain.

Dentro de su funcionamiento, Domoblock aporta valor mediante la metodología “Value Add”, concepto que hace referencia a la transformación y rehabilitación de espacios residuales o inmuebles pendientes de reformar en zonas estratégicas, ya que están en barrios simbólicos dentro de las ciudades con mayor atractivo turístico.

Uno de los más grandes atributos de esta tecnología innovadora es que permite a los inversores despreocuparse por la falta de liquidez, así como también todos los aspectos burocráticos relacionados con la inversión en sí. Esto se debe a que la tokenización de inmuebles se caracteriza por ofrecer mayor transparencia y eficiencia a los involucrados. El éxito de los proyectos de inversión que ofrece Domoblock se debe también a que la liquidación de activos se lleva a cabo de una forma más segura y eficiente, gracias al registro del token.

El proyecto se centra en la innovación y el cambio Domoblock se ha caracterizado por facilitar a los inversores la posibilidad de adquirir pequeñas fracciones de manera rápida y negociable. Esta protech actúa como una promotora tecnológica orientada exclusivamente al mercado de bienes raíces. Este proyecto se ha consolidado como uno de los más innovadores en el mercado, ya que ha dado paso a la creación de nuevos espacios, promoviendo la revalorización de bienes inmuebles.

La metodología desarrollada por esta empresa supone la posibilidad de disminuir los costes administrativos relacionados con la posesión de un activo inmobiliario, al mismo tiempo que permite a los inversores diversificar sus inversiones, distribuyendo su capital en diferentes opciones.

Cada una de las transacciones desarrolladas por Domoblock es gestionada por un equipo altamente cualificado y con amplio conocimiento de la industria inmobiliaria. Esto supone una mayor confianza y seguridad para quienes desde cualquier lugar del mundo apuestan a esta alternativa para generar ingresos pasivos y proteger sus ahorros.



