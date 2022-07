Scuba Plus invita a experimentar el buceo por primera vez Emprendedores de Hoy

sábado, 9 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

La oportunidad de sumergirse en el mundo marino por primera vez es una experiencia única para descubrir maravillas naturales y vivir aventuras increíbles. La práctica del buceo de iniciación está disponible en las cálidas y cristalinas aguas de Menorca, en manos de los expertos de Scuba Plus, una empresa liderada por el instructor de instructores, Antonio Portugal, Instructor trainer de SSI y de DAN, Médico Máster en Medicina Subacuática e Hiperbárica, y Médico Titulado en Soporte Vital Avanzado del Plan Nacional de RCP. El experto y su equipo han logrado hacer de esta escuela un oasis de aprendizaje, diversión y conciencia ambientalista.

Bautizo en las mejores aguas Con oficinas en las Islas Baleares y Madrid, este centro está adscrito a Scuba School International (SSI), uno de los más prestigiosos sistemas de enseñanza de buceo del mundo, con miles de centros distribuidos en todo el planeta. Este respaldo le permite ofrecer la confiabilidad necesaria para que sus clientes disfruten el “Bautizo de buceo” o “Try Scuba” con profesionales de alto nivel. Con la premisa de que el buceo es más fácil de lo que se piensa, Scuba Plus invita a explorar la magia del mundo marino, con sus peces de colores, arrecifes vivos, en aguas cristalinas.

Con la guía de los instructores certificados por SSI, los participantes aprenderán las habilidades necesarias para ir bajo el agua con mucha seguridad. Solo se necesita ser mayor de ocho años para vivir esta experiencia, que puede ser organizada para pasarlo mejor con familiares o amigos.

Al adquirir el acceso a esta formación inicial, en la página web del centro, los usuarios pueden iniciar su aprendizaje mediante el estudio de una primera fase teórica en el ordenador, tablet o móvil. Seguidamente, la aventura continuará con la inmersión y será certificada con una tarjeta de reconocimiento “Try Scuba”.

Contenido del programa Una vez culminada la teoría online, Scuba Plus imparte un briefing sobre los conocimientos básicos del buceo y del equipo. Cuando los buceadores se encuentren preparados en estas áreas, experimentarán la inmersión a una profundidad máxima de 12 metros y previamente realizarán unos ejercicios de seguridad en la superficie y a poca profundidad. El carné digital online Try Scuba ofrece la posibilidad de volver a bucear en un centro SSI hasta 12 metros, durante 6 meses y sirve como iniciación de la primera certificación de buceo.

Una ventaja que se agrega a la excelencia de la formación en Scuba Plus es el compromiso con el cuidado del medioambiente. El centro de buceo es Diamond Instructor Training y ha conseguido el estatus de “Mission Deep Blue Center”, gracias a su lucha por la conservación de los arrecifes de coral, los tiburones, la lucha contra el plástico en los océanos mediante la concienciación colectiva, en especial la de los buceadores, sobre la necesaria eliminación del uso de los plásticos y la recogida de los mismos en las aguas.

Calidad, trato cercano, prácticas ecológicas y máxima diversión esperan en este mágico lugar a quienes deseen iniciar una conexión única con el fondo marino y sus maravillas.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.