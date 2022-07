El boom de la inteligencia artificial para generar contenido Emprendedores de Hoy

sábado, 9 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Actualmente, la inteligencia artificial se ha aplicado en cada uno de los aspectos de la vida cotidiana.

En una gran cantidad de ámbitos que implican algún tipo de esfuerzo intelectual humano, existe una inteligencia artificial disponible para complementarlo y optimizarlo. Pero lo cierto es que, hasta ahora, no se han visto herramientas que puedan competir con la redacción de un humano. Este es el caso de Dupla, un generador de textos que ayuda a los redactores, agencias y emprendedores a crear contenido original para copies u otro tipo de formato de texto.

Gabriel Ferraté y Marcos Recolons, ambos de Barcelona, han lanzado esta herramienta con inteligencia artificial y está destacando por su capacidad de generar redacciones únicas y de calidad, a las que se puede acceder de forma gratuita.

Es un aliado, más que un sustituto A diferencia de lo que comúnmente se afirma respecto al avance tecnológico, la inteligencia artificial de Dupla no busca eliminar el trabajo de las personas y ser un sustituto, sino que pretende ayudar a la creación y la optimización de tiempos. El objetivo principal de esta herramienta es empoderar a los redactores durante su labor, ya que está orientado principalmente a inspirar la parte creativa, luchando con el proceso de “página en blanco” que atraviesan muchos creadores de textos.

A partir de las propuestas que brinda la aplicación, se puede elegir alguna como punto de partida o como texto final. Esto se debe a la eficiencia que caracteriza la inteligencia artificial, optimizada para ofrecer copywriting y textos de calidad.

Además, cada contenido creado es único. Por esta razón, la propiedad intelectual es propia de cada usuario, quién tendrá guardada en su plataforma todos los textos generados por Dupla.

¿Cómo funciona Dupla? El servicio utiliza la herramienta Generative Pre-trained Transformer 3, conocida por sus siglas GPT-3. Es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial que emplea aprendizaje profundo para producir textos y ha comenzado a dar resultados impresionantes en lengua española en los últimos meses.

Para poder probarla solo se tiene que visitar la web de dupla.ai. Al acceder a esta, se adquieren cinco créditos. Cada uno de estos puede usarse para la generación de publicaciones en redes, redacción de blogs, descripciones de productos o cualquier otro tipo de contenido. En cada uso, la aplicación genera 3 variaciones de textos diferentes y únicos que equivalen a un crédito. También se puede acceder a un plan Básico, Premium a un precio asequible a cambio de contenido exclusivo y una gran variedad de contenido original.

Ya sea para una tienda online, para un artículo en un blog o para copies de anuncios y redes sociales, la inteligencia artificial de Dupla está disponible para inspirar a los redactores en momentos de bloqueo creativo, ahorrando tiempo a la hora de escribir.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.