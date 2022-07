Todo lo que una tienda necesita para la vuelta al cole con Alco Emprendedores de Hoy

viernes, 8 de julio de 2022, 12:26 h (CET)

Los colegios ya preparan el próximo curso escolar. Esto conlleva que los padres inicien su búsqueda en la compra de productos de alta calidad para los estudios de sus hijos, lo que es una gran oportunidad de aumentar sus ingresos y visitantes para las papelerías y tiendas de venta de artículos para el colegio. Alco ofrece a este tipo de negocios material de papelería al por mayor de alta calidad que les permitirá diferenciarse de la competencia y conseguir una buena rentabilidad.

De vuelta al colegio con Alco Alco es una empresa española y distribuidora mayorista de materiales de papelería, juguetes, regalos y licencias para los más pequeños del hogar. Este año han decidido lanzar su campaña “vuelta al cole” que tiene por objetivo proveer a las tiendas de artículos de papelería modernos y de buena calidad. Ante la situación de dificultades de suministro y alza de precios de este año sugieren a sus clientes adelantar sus compras al por mayor en estos momentos de regreso al colegio. Han agregado cientos de ofertas en una variedad de artículos de distintas marcas que incluyen material para escritura y corrección, manualidades y dibujo, agendas, calculadoras, pizarras y accesorios, bolígrafos, etc. Además, esta empresa ofrece a sus clientes una financiación especial que consiste en un pago de sus compras 2 cuotas (50% el 15 de septiembre y lo restante el 15 de octubre).

¿Cuáles son las ventajas de comprar con Alco? A diferencia de otras empresas, Alco es una distribuidora que mantiene actualizando de forma constante su catálogo de productos al por mayor con las últimas novedades del mercado. Esto incluye la incorporación de materiales de papelería ecológica para quienes buscan apoyar al medio ambiente o estudian en instituciones educativas que promueven esta misión. La variedad de productos de esta compañía también es otro de sus fuertes, ya que no solo venden lo básico para volver al colegio, sino que ofrecen todo lo necesario para estudiar de manera confortable. Un ejemplo de ello son sus cuentos coloreados de distintas temáticas, expositores de papelería, escaparates pastel, mochilas y complementos de alta calidad, oficina en casa, escritorio y archivos, entre otros. Alco también trabaja con marcas reconocidas a nivel nacional e internacional como Pilot, Alpino, Plastidecor, Milan, Staedtler, Faber-Castell y demás empresas del sector de la papelería.

Además, esta empresa ofrece a las tiendas todo lo que necesitan en materiales de papelería para aprovechar el auge de vuelta al colegio de este año en España. Actualmente, esta compañía cuenta con más de 100 años de experiencia en el sector, por lo que sus clientes siempre confían en la calidad de sus productos y servicios.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.