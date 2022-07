Llega el Prime Day de Amazon, uno de los mayores eventos de comercio online del año Comunicae

viernes, 8 de julio de 2022, 16:35 h (CET) Ya viene el Prime Day de Amazon y trae increíbles ofertas que los usuarios no pueden dejar pasar. El reciente anuncio de la fecha para este año, sorprendió con que el evento se realizará durante el mes de julio, en concreto los días 12 y 13 de este mismo mes. A continuación damos toda la información necesaria que los consumidores deben saber: qué es, qué días son, qué descuentos y chollos hay, etc., además, hacen un repaso con los sitios más top donde encontrar o enterarse de las mejores ofertas ¿Qué es el Prime Day de Amazon?

El Prime Day de Amazon se refiere a un evento que la compañía realiza cada año para sus miembros exclusivos. Durante la fecha determinada, que varía anualmente, todas las personas que sean miembros de Prime, pueden tener acceso a una amplia variedad de descuentos, chollos y ofertas en miles de productos de múltiples categorías. Es decir, esto representa un gran ahorro en las compras.

Así funciona el Prime Day de Amazon

Durante este evento, hay una amplia variedad de descuentos disponibles. Se basa en que los miembros de Prime de Amazon, gocen de muchas ventajas en esta plataforma online. Con solo suscribirse, el usuario puede aprovechar los dos días para comprar con algún descuento aplicado en los productos seleccionados.

Cabe destacar que hay una amplia infinidad de productos y categorías. Sin embargo, es importante que se cercioren que los artículos sean elegibles para el evento.

Ya en 2019 el Prime Day de Amazon superó en ventas al Black Friday y al Cyber Monday juntos. Y el año pasado, Amazon confirmó que se vendieron entre 250 y 300 millones de productos durante el evento. De manera global, se llegó a un gasto superior a 11.000 millones de dólares, cerca de un 7% más que en 2020. Por lo que después de superar los problemas de logística del año 2021, se espera que este año se batan todos los récords de ventas.

¿Cuánto durará el Amazon Prime Day 2022 y qué días son?

Recientemente, la plataforma online puso una fecha para el evento del Amazon Prime Day 2022. Se publicó que en esta ocasión la jornada se realizará durante los días 12 y 13 de julio.

Se informó que las ofertas Prime Day estarán disponibles para comprar durante la medianoche del 12 al 13 de julio. Pueden participar todos los clientes de Amazon Prime.

La compañía de ventas online, líder del mercado, apoya a las pequeñas y medianas empresas con este evento. Desde el 21 de junio y hasta el 11 de julio, con cada euro que gasten los clientes de negocios pequeños, se pueden ganar tarjetas regalo o Gift Card de Amazon.

¿Cómo aprovechar las ofertas Prime Day?

Para disfrutar de las ofertas Prime Day lo primero que los usuarios deben hacer es estar suscrito a este servicio de Amazon. Son muchas las ventajas que esta suscripción trae para los compradores en la plataforma online. Se puede dar de alta totalmente gratis y después pagar 3,99 €/mes.

Incluso las personas pueden cancelar su suscripción cuando quieran. Esto aporta ventajas tales como acceder a Prime Video, Prime Foto o Music; además, pueden obtener descuentos con base a los gustos.

Según Jamil Ghani, quien es vicepresidente de Amazon Prime, este año las personas pueden encontrar chollos y descuentos de forma más fácil. Hay recomendaciones personalizadas y recordatorios de Alexa.

¿Qué tipo de ofertas estarán disponibles en el Prime Day de Amazon?

Durante el Prime Day de Amazon, los consumidores tienen la oportunidad de acceder a miles de productos en este evento anual. Hay todo tipo de ofertas, descuentos y chollos. Sin embargo, es recomendable mirar en los artículos más vendidos de la plataforma o filtrar por secciones.

Es común que las mejores promociones estén en categorías como productos para el hogar, artículos de tecnología o videojuegos. Por lo tanto, los usuarios deben mantenerse atentos a las ofertas relámpagos que aparecen en cualquier tipo de categoría.

Desde la plataforma anunciaron que estarán disponibles dispositivos como el Echo Dot, Kindle Paperwhite o el Echo Show 5 de segunda generación con descuentos de hasta 60%. Igualmente, es posible obtener hasta tres meses de suscripción a Kindle Unlimited GRATIS.

Estos son los mejores sitios para no perderte las ofertas del Prime Day de Amazon:

MePicaElChollo

Mepicaelchollo.com es el blog de chollos ideal para conseguir las mejores ofertas Prime Day. Tienen disponible una amplia variedad de categorías como: ordenadores, móviles, videojuegos, ropa, deportes, electrónica, electrodomésticos y mucho más.

Tienen una sección dedicada al Prime Day en donde darán cobertura diaria a las mejores ofertas.

El sitio web rastrea las mejores ofertas de Amazon para ofrecer los chollos más top a sus usuarios. De esta manera, se puede comprar al mejor precio en la tienda online durante este evento. Hay disponibles descuentos de grandes marcas como Xiaomi, Apple, Samsung, etc. Todo esto se puede ver en el canal de Telegram.

Chollometro

Este blog se creó en el año 2015 y se volvió un referente en el mundo de las ofertas y descuentos. Igualmente, hay disponibles chollos de varias tiendas online. Cuentan con una comunidad que destaca las mejores opciones y las que no lo son. Los consumidores asimismo comparten su opinión libremente.

Michollo

Esta también es una gran comunidad de chollos. Los usuarios pueden conseguir actualizaciones y novedades, sobre códigos y cupones de descuento. El sitio busca en la web para publicar las mejores opciones del momento para que los usuarios consigan mejores precios.

Kechollazo

Desde este sitio publican rebajas interesan de la red las cuales son actualizadas todos los días para obtener grandes descuentos. Diariamente, desde esta página web buscan descuentos de tiendas como Amazon o eBay, por lo que puede ser una buena opción para las ofertas Prime Day.

Blogdechollos

En este blog de chollos se recopilan grandes rebajas en moda, viajes, electrónica y muchas más opciones. El sitio investiga entre las opciones disponibles para aportar los mejores precios a sus usuarios.

Ofertitas

Desde este blog, las personas encuentran una cuidada selección de productos al mejor precio. Diariamente, publican ofertas de varias tiendas online y categorías. La ventaja de esta página es que no tiene tantos molestos banners, anuncios o ventanas con publicidad.

Soydechollos

Para quienes buscan ahorrar en artículos de distintas categorías como moda, ocio, comida a domicilio, etc, este sitio es una buena opción. Cuenta con notificaciones diarias llenar de grandes descuentos para los usuarios.

Super-chollos

Durante el gran evento, este blog puede ser una buena opción porque recopila buenas gangas y cupones que se ven en internet y en tiendas físicas. Su interfaz resulta muy agradable y organizada según el tipo de categoría, por lo que es una buena elección para comenzar a comprar barato.

Nolodejesescapar

Como su nombre lo indica, este sitio está hecho para que los usuarios ahorren dinero al comprar con grandes descuentos en diversos productos. Para las ofertas Prime Day, se puede estar atentos en sus categorías que van desde smartphones hasta consolas.

Consejos para encontrar los mejores chollos

Suscribirse a Amazon Prime

Comprar solo lo necesario

Estar atento al inicio de la promoción

Comparar precios Es importante comparar los precios de los productos para ver si realmente es una buena oferta o es su precio de venta normal. Usar un track

Visitar canales de chollos Son demasiadas ofertas para estar pendiente de todas, por lo que seguir diferentes canales que avisen de las ofertas destacadas es una gran ventaja.

El Prime Day de Amazon es un evento esperado por muchos usuarios que se realiza solo una vez al año. Durante este 2022, estarán disponibles grandes descuentos, ofertas y chollos, incluso se las marcas más populares del mercado.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Llega el Prime Day de Amazon, uno de los mayores eventos de comercio online del año Calvià: más de 20 actividades para disfrutar del destino en familia Las múltiples ventajas de los toldos, por Instalación de Toldos ¿Cuándo podar los árboles de hoja perenne?, por LA TIERRA JARDINERÍA Todo sobre las olas de calor, por REVISTA BIENESTAR