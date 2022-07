​"Los mercados se arriesgan a volatilidad adicional si Johnson consigue permanecer en el cargo los dos próximos meses" Comentario económico de Modupe Adegbembo, economista especializada en países del G-7 en AXA Investment Managers Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 8 de julio de 2022, 11:06 h (CET) “El Primer Ministro Johnson ha anunciado su dimisión como líder del Partido Conservador y tiene previsto dejar el cargo cuando el partido elija un nuevo líder. A pesar de sus intentos de mantenerse en el cargo durante la crisis política, las dimisiones masivas de su gobierno forzaron su renuncia. La cuestión anterior sobre el futuro de Boris Johnson como líder del partido conservador da paso ahora a una mayor incertidumbre sobre quién tomará las riendas del partido. Consideramos las repercusiones económicas de los continuos acontecimientos políticos y de la futura contienda por el liderazgo del Partido Conservador.



Boris Johnson ha anunciado su dimisión como líder del Partido Conservador y ha indicado que dejará el cargo de primer ministro tras la elección de un nuevo líder del partido, probablemente en otoño. Esta dimisión se produce tras la de más de 50 diputados que ocupan diversos cargos en el Gobierno y en el Partido Conservador. Su dimisión se produce apenas un mes después de la moción de censura en la que el 41% de su partido parlamentario votó que no confiaba en él. A pesar de ganar por poco la votación, el respaldo fue mucho menor que el que había provocado la salida de los anteriores primeros ministros conservadores, Margaret Thatcher y Theresa May.

El primer ministro salió herido y, a pesar de su deseo de continuar en el cargo hasta "mediados de la década de los 20", su posición se hizo insostenible cuando salieron a la luz las acusaciones contra su jefe de filas adjunto y se puso de manifiesto el conocimiento previo de Johnson de haber actuado de forma incorrecta tras haberlo negado inicialmente, lo que puso de nuevo en duda su propia integridad. Johnson parecía decidido a capear el temporal de las dimisiones masivas, pero, cuando incluso su recién nombrado canciller, Nadhim Zahawi, le pidió públicamente que dimitiera y la secretaria de Educación, Michelle Donelan, dimitió, ambas a las 36 horas de haber asumido sus funciones, Johnson anunció su dimisión.

Johnson tiene previsto permanecer como primer ministro interino hasta que se elija un nuevo líder, pero sigue habiendo oposición a su cargo dentro del Partido Conservador y se mantiene la incertidumbre en torno a su posición como primer ministro interino. En circunstancias normales, con el Parlamento a punto de entrar en el receso estival, éste no sería normalmente un periodo de gran actividad para el Gobierno. Sin embargo, con la guerra en curso en Ucrania y la crisis del coste de la vida, hay una serie de cuestiones potenciales que podrían surgir y que podrían requerir la acción del gobierno.

Con la permanencia de Johnson en el cargo de primer ministro interino, vemos cierto riesgo de que se intente impulsar más políticas internas. Sin embargo, es probable que la resistencia a la permanencia de Johnson siga siendo alta. Muchos parlamentarios conservadores sugieren que se vaya inmediatamente. El líder laborista Sir Keir Starmer ha amenazado con una moción de censura contra el gobierno, lo que podría dar lugar a unas elecciones generales, si se queda. Esto crea una gran incertidumbre sobre quién dirigirá realmente el país y qué podría hacer, aunque probablemente sólo hasta septiembre. Por lo tanto, los acontecimientos políticos de los próximos días y semanas todavía podrán sorprender a los mercados.

Se avecinan elecciones para el liderazgo

La dimisión del primer ministro desencadenará ahora una elección del liderazgo del Partido Conservador. El sistema actual de elección del líder del Partido Conservador consta de dos fases. Tras la designación de los candidatos, se celebran sucesivas votaciones de los diputados conservadores para reducir la larga lista a dos candidatos. A continuación, los miembros del Partido Conservador votan a su candidato preferido sobre la base de "un miembro, un voto".

El Comité 1922 fijará el calendario exacto la próxima semana. Los informes iniciales habían sugerido que la carrera por el liderazgo tendría lugar este verano y que un nuevo Primer Ministro estaría en su lugar a tiempo para la conferencia del Partido Conservador en octubre. La primera etapa del concurso de liderazgo de 2019 duró dos semanas, comenzando el 7 de junio y terminando el 20 de junio de 2019. La segunda etapa duró un mes, y el nuevo líder se anunció el 23 de julio de 2019. Ahora se cuestiona si este proceso podría acelerarse para agilizar la destitución de Johnson.

Hasta los últimos meses, el anterior canciller Sunak se consideraba un claro favorito para tomar el relevo de Johnson. Se mantiene ligeramente por delante como favorito de las casas de apuestas para asumir el cargo de próximo líder del Partido Conservador. La ministra de Comercio, Penny Mourdant, el secretario de Defensa, Ben Wallace, y el ex secretario de Sanidad, Sajid Javid, también se consideran posibles candidatos. La ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, sigue siendo popular entre los simpatizantes conservadores de base, encabezando constantemente las clasificaciones elaboradas por ConservativeHome.

Consecuencias económicas y del mercado financiero

A corto plazo, vemos dos cuestiones clave. En primer lugar, si Boris Johnson sigue siendo Primer Ministro durante esta fase "interina" y, en segundo lugar, si aprovecha el tiempo que le queda en el cargo para impulsar políticas fiscales. En medio de la agitación política, el Reino Unido sigue en circunstancias económicas difíciles, con el país en medio de una crisis del coste de la vida y enfrentándose a un periodo crucial sin un liderazgo claro. Es posible que Johnson se centre en una política adicional a corto plazo durante un periodo de gobierno provisional. En este sentido, no podemos descartar la posibilidad de un alivio fiscal adicional inmediato, incluida la rebaja del tipo del IVA, ampliamente considerada.

Sin embargo, cuando se nombre un nuevo Primer Ministro, vemos una mayor probabilidad de gasto fiscal adicional y/o recortes de impuestos. La posibilidad de acelerar los recortes del impuesto sobre la renta previstos para 2024 puede ser planteada por algunos candidatos, aunque sigue siendo un reto a la luz de la evolución de las finanzas públicas. Sin embargo, vemos la posibilidad de una reducción adicional de la energía o de ajustes del IVA como actos más probables a corto plazo. También podríamos ver un cambio tangible en el enfoque del gobierno hacia el Brexit - con el proyecto de ley de protocolo de Irlanda del Norte que ahora probablemente se enfrentará a más retrasos y la mayoría de los candidatos probablemente apoyen un enfoque más constructivo - en particular excluyendo a Liz Truss. Además, el cambio de Primer Ministro plantea la posibilidad de una mayor capacidad de maniobra por parte de la UE. La UE había perdido claramente la confianza en el gobierno de Johnson y un nuevo Primer Ministro tendrá la oportunidad de reparar las relaciones dañadas, lo que puede permitir una mayor flexibilidad de soluciones.

Los mercados financieros reaccionaron al anuncio de ayer. La libra esterlina subió frente al dólar (0,3%) y el euro (0,4%) tras el anuncio de la dimisión de Johnson, lo que refleja una disminución de la incertidumbre política a largo plazo. Los rendimientos de los bonos también subieron: los rendimientos a 2 años subieron 6 puntos porcentuales, hasta el 1,81%, y los rendimientos a 10 años subieron 2 puntos porcentuales, hasta el 2,13%, pero ambos habían subido antes de la decisión de Johnson de permanecer en el cargo. Los mercados de renta variable también subieron -el FTSE 100, de hecho, se mantuvo prácticamente sin cambios tras la noticia-, pero el FTSE 250, más centrado en el mercado nacional, subió un 0,3% tras el anuncio y, en general, ha mantenido esa subida.

Las perspectivas inmediatas dependerán probablemente de si Johnson consigue permanecer en el cargo durante los próximos dos meses, en cuyo caso los mercados se arriesgan a un periodo de volatilidad adicional de cara al verano. Sin embargo, si Johnson fuera sustituido, la perspectiva de maniobras políticas internas disminuiría, algo que debería reducir cualquier volatilidad esperada".

