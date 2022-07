¿Qué sucede cuando no se tiene el dinero para cubrir un entierro y no se cuenta con un seguro de decesos?, por Seguros Academy Emprendedores de Hoy

La muerte es una situación que puede llegar en cualquier momento y a muchas personas les asalta la duda de qué pasaría si llegada la hora, no hay dinero para pagar un entierro. De hecho, esta pregunta es más común de lo que parece, y es en esencia la principal razón por la que las personas deciden contratar un seguro de decesos. Esto es lo que afirman expertos en el tema como Seguros Academy, una firma de asesores de seguros que acumula más de 65 años de experiencia.

¿Qué puede ocurrir si no se dispone de dinero para un entierro? Quienes piensan en el futuro, tienen un familiar enfermo de gravedad o simplemente desean estar preparados ante imprevistos, pueden llegar a preguntarse qué sucede si no se tiene dinero para pagar un entierro. Ahora bien, para una persona común, le es obligatorio pagar el funeral con el dinero que tenga o serán sus familiares los que estarán obligados a cubrir el gasto. Si bien el Estado puede cubrir en ocasiones el funeral de una persona, estas son muy raras excepciones que por lo general no se aplican para el ciudadano de a pie. De hecho, un familiar puede verse obligado legalmente a pagar el entierro, considerándose incluso el embargo de sus bienes como solución para poder cubrir los gastos correspondientes, los cuales pueden ascender hasta aproximadamente los 6.000 €, dependiendo de la localidad. Esta cantidad es aproximada, considerando la inhumación, gastos de sepelio, tanatorio y nicho. De hecho, en algunos casos puede ser superior, si además existen costes adicionales como el traslado del cuerpo.

Soluciones adecuadas para evitar esta situación Todo lo anterior es lo que una persona o familiar debe afrontar en caso de no tener dinero para pagar un funeral y no contar con un seguro. Por lo tanto, la solución pasa necesariamente por contratar un seguro de decesos, ya que es la herramienta que garantiza que los familiares que no tienen dinero deban endeudarse para sufragar los gastos de un entierro. Con solo pagar una cómoda cuota al mes, la persona tendrá garantizado todo lo que necesita en el momento que deba realizarse su funeral, con todos los gastos cubiertos. Para hacerlo, lo ideal es contar con la ayuda de un asesor de seguros que facilite la contratación de una póliza que se adapte perfectamente a las necesidades del cliente. Asesores de seguros como los de Seguros Academy pueden ser una alternativa ideal, ya que tienen mucha trayectoria y experiencia en este tipo de pólizas.

Como conclusión, la recomendación más sensata es, aun contando con el capital necesario, contratar un seguro de decesos. Y es que, en efecto, nunca se sabe en qué momento puede llegar a hacer falta. Viéndolo desde esa perspectiva, es mejor contar con el seguro y no tener que necesitarlo, a necesitarlo y no tenerlo.



