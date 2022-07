‘Padre’, la novela negra de José A. Kapelo basada en hechos reales Emprendedores de Hoy

Según los gustos de cada lector, existe una gran variedad de géneros literarios entre los que escoger. No obstante, recientemente se ha podido observar cómo el interés generalizado por la novela negra ha aumentado.

En estos relatos, las historias suelen desarrollarse en un ambiente impregnado de miedo, violencia, corrupción, injusticia e inseguridad. Predominan los personajes marginados y los delincuentes; de hecho, normalmente la obra se centra en ellos de una u otra forma. José A. Kapelo es un escritor español especializado en el género de la novela negra. Su libro Padre. Del Seminario al narcotráfico, basado en hechos reales, apela a la curiosidad más morbosa de los lectores con el retrato de una figura del narcotráfico español.

El auge de la novela negra como género literario En las novelas negras, la trama suele centrarse en un delito y en el conflicto entre los delincuentes y los agentes de la justicia. Estas narraciones suelen retratar entornos marginales, donde abunda la violencia, con el fin de construir una crítica social. El género también destaca por su buen uso de los diálogos y la narración en primera persona. Los motivos que impulsan los delitos generalmente tienen que ver con situaciones particulares y los personajes son complejos, construidos sobre una base de rasgos cínicos o despiadados.

En este subgénero de las novelas policiales, el objetivo principal de la trama puede que no sea resolver un delito. Muchas veces, lo que se persigue es penetrar en el interior del ser humano para intentar comprenderlo, conocer sus debilidades y fortalezas y explorar cómo puede comportarse en un determinado contexto. En muchos casos, estas novelas consiguen atrapar al lector gracias a su construcción de la tensión y a que se le hace partícipe ante los hechos con el uso de la primera persona.

Padre. Del Seminario al narcotráfico, de José A. Kapelo En Padre, José A. Kapelo narra los inicios en la mafia de su protagonista. A través de una historia punzante, atrevida y reveladora, muestra al lector la evolución del personaje en un ambiente tan complicado. A partir de su comportamiento, Kapelo alerta sobre cómo las ansias de poder de un individuo pueden arrastrarlo a un mundo tan despiadado.

Esta obra está basada en hechos reales, de manera que los detalles que se explican trascienden la ficción creada en las novelas negras. José A. Kapelo planea escribir una trilogía, utilizando Padre. Del Seminario al narcotráfico como punto de partida. Según ha explicado, su segunda novela ahondará en la figura de Bossi, un mafioso con gran influencia sobre el protagonista.



