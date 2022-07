La historia detrás de una de las empresas líderes en el desarrollo de apps móviles, Quadram Emprendedores de Hoy

En los últimos años, la industria tecnológica ha invertido grandes cantidades de dinero, tiempo y demás recursos en los dispositivos móviles. Como resultado de ello, se han creado aplicaciones o sistemas de software innovadores gracias a los cuales una persona puede hacer de todo en su teléfono sin necesidad de recurrir a un ordenador, tableta, etc.

En este ámbito, la empresa Quadram, especializada en el desarrollo de appsmóviles por un equipo de talentosos y entusiastas developers con mucha experiencia en el sector, se alza como un gran referente en el sector.

Quadram y su experiencia en la industria móvil Desde el año 2009, Quadram ha evolucionado de forma considerable como una empresa experta en el desarrollo de apps móviles. Para lograrlo, esta compañía consiguió adaptarse a los cambios del sector, promoviendo siempre el uso de las últimas tecnologías y formando y contratando de forma periódica a expertos en la creación de aplicaciones para móvil.

En sus entrevistas recientes, mencionan que en sus inicios no fue sencillo captar talento y convencer a sus clientes de que el desarrollo móvil era una gran opción. La razón de ello es que la tecnología aún era bastante nueva y se trataba de una gran apuesta en los primeros años de la industria.

En esta situación, la táctica de Quadram siempre fue hablar a sus clientes del potencial que tenía el mundo mobile a largo plazo y de cómo podía ser utilizado para atraer a nuevos clientes. Hoy en día, la experiencia de esta empresa en el sector móvil es extensa y recomiendan a los que comienzan en el sector medir siempre sus costes y financiar su crecimiento en el momento adecuado de forma orgánica.

¿Por qué Quadram es reconocida en el ámbito digital español? Quadram destaca por ofrecer soluciones para proyectos digitales de principio a fin, incluyendo desde las etapas más iniciales del proyecto (conceptualización, validación y UX/UI) hasta etapas más consolidadas de iteración de producto y crecimiento. Además, los profesionales de la empresa ayudan a corporates y start-ups a mejorar su equipo de desarrollo y les brindan servicios profesionales de la mano de developers especializados en apps móviles. Estos servicios incluyen la implementación del modelo de subcontratación Team Augmentation, el cual da lugar a la obtención de un equipo de desarrolladores cualificados sin invertir tantos esfuerzos en tiempo y capital. Esta compañía también es reconocida por escuchar en primer lugar las necesidades de sus clientes, entender su visión a largo plazo y con base en ello, construir un proyecto digital eficaz.

Por otra parte, la compañía continúa invirtiendo en su crecimiento, expansión y la mejoría de su operatividad diaria para brindar a sus clientes un servicio de desarrollo de apps y soluciones digitales optimizado. Su objetivo principal es adelantarse de forma rápida y precisa a las revoluciones del sector tecnológico.

En sus inicios, el equipo fundador de Quadram usó sus propios recursos de capital y tiempo para construir esta empresa, que 12 años después se consolida como una de las empresas referentes en el desarrollo de apps móviles. Actualmente, la compañía ofrece estos servicios de desarrollo profesional de forma 100 % remota y construyen aplicaciones basadas en tecnologías como React Native, PWA, Android e iOS.



