La importancia de acudir a terapia de pareja cuando la vida íntima en pareja no es satisfactoria

Según el Consejo General del Poder Judicial, durante el año 2021, las separaciones, divorcios y nulidades crecieron en un 5,7 % tan solo en el primer trimestre del año en España. Las razones detrás de esta situación pueden ser muy variadas. Sin embargo, la vida íntima comprende uno de los principales motivos, ya que si en la intimidad, la pareja no es capaz de comprenderse y satisfacerse, el resto de los factores de la relación pueden verse afectados de manera negativa.

Para desarrollar las habilidades necesarias que permitan disfrutar de una vida íntima en plenitud existe la terapia de pareja y el sex coaching. Lucia Monori es una Psicóloga y Sex Coach que a travez de diversas técnicas y procesos terapéuticos, guía a sus pacientes y les ayuda a construir relaciones sanas y placenteras.

¿Cuándo es necesario contactar a un sex coach? Las relaciones de pareja pueden experimentar diversas situaciones que afecten su vida íntima. Entre los motivos más comunes de consulta se encuentran la sensación de aburrimiento por la rutina del día a día, falta de comunicación asertiva, insatisfacción sexual, falta de información de calidad respecto al funcionamiento de las relaciones sexuales, agotamiento y estrés. Específicamente, el estrés afecta de forma significativa las relaciones y la intimidad en pareja, ya que a nivel fisiológico el constante estado de alerta afecta el flujo sanguíneo, la respiración y el ritmo cardíaco, además de generar preocupación excesiva que distrae durante los momentos en que se busca intimidad. Otro problema recurrente es la pérdida repentina del deseo sexual.

El trabajo de un sex coach es identificar los factores psicológicos, biológicos y relacionados con el entorno que están afectando a la relación. Con esta información creará un proceso terapéutico adecuado a las necesidades de cada cliente. También se encarga de enriquecer los conocimientos que se tienen acerca de las relaciones íntimas para que cada vez se logren encuentros más placenteros.

Cabe destacar que el sex coach es un especialista centrado en el aumento de la satisfacción íntima en la práctica. Por tanto, sus funciones no incluyen la atención a patologías psicológicas, sin embargo, su formación le aporta conocimientos necesarios para la intervención en disfunciones de la vida erótica (bajo deseo sexual, eyaculación precoz/retardada, anorgasmia, disfunción eréctil, etc.).

¿Cómo mejorar la vida íntima en pareja? Los expertos recomiendan realizar actividades que sean nuevas y que le permitan a la pareja conectar y estimular la sensación de intimidad. Pueden ser acciones sencillas como ir juntos al gimnasio o preparar una cena en equipo. Planes más elaborados como recrear la primera cita, hacer un viaje inesperado y acampar, entre otros, pueden ser buenos estimulantes para mejorar la interacción, sin embargo, en ocasiones es necesaria la intervención de un profesional.

Lucia Monori es una psicóloga y sex coach cuyo trabajo se centra en ayudar a las parejas a desarrollar habilidades afectivas, mejorar sus emociones y actitudes, así como cambiar creencias y tabúes que impiden el disfrute de una vida íntima sana. En su práctica privada y sesiones online, Lucía utiliza herramientas Gestalt, acompañamiento psicológico, ejercicios corporales y terapia sexual. Todos estos elementos se van integrando poco a poco al proceso para incentivar el autodescubrimiento y provocar una conexión profunda en las relaciones, no solo a nivel íntimo, sino en su día a día.



