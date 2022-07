Gaudium Asesores sobre la implementación de la jornada laboral cuatro días Emprendedores de Hoy

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, durante el año 2019, un trabajador español acumuló 1.686 horas de trabajo anual. Su medida de productividad fue de aproximadamente 48 euros por hora.

En contraste, en Alemania, el trabajador promedio acumuló 1.386 horas y su ganancia fue de 61 euros por hora. Según estos datos, la ganancia no varía acorde a la cantidad de horas de la jornada laboral, sino dependiendo de la productividad.

Para lograr mejores resultados en el país, es necesario hacer cambios a nivel estructural que propicien el aprovechamiento de cada hora. Actualmente, existe una propuesta para establecer una jornada laboral cuatro días a la semana. Con asesores como los del equipo de Gaudium Asesores, las empresas pueden determinar la cantidad de horas exactas que deberían trabajar para volverse más productivas.

Inicia la implementación de los cuatro días laborales en España El modelo de cuatro días de trabajo ha sido adoptado por países europeos como Alemania, Suiza y Dinamarca de forma exitosa. Sin embargo, en España, son pocos los empresarios que han apostado por dicha medida. Con el fin de promover el cambio de sistema en el ámbito laboral, el Gobierno junto con el partido político Más País acordaron comenzar un plan piloto que permita a las empresas voluntarias cambiar su calendario de trabajo. El objetivo es probar si la disminución de horas laborales con los mismos sueldos es una situación factible para las empresas y el país.

Hasta ahora, la medida parece acoplarse mucho más a las empresas de tecnología, ya que estas pueden adaptarse fácilmente al teletrabajo. Mientras tanto, otras compañías han eliminado al menos un día de trabajo en todo el mes para comenzar la transformación.

¿Por qué se buscan reducir los días laborales? Optimizar el tiempo de trabajo es un beneficio que pueden aprovechar no solo los empleados, sino también las empresas. A menudo, los trabajadores de una compañía pueden pasar horas en su puesto de trabajo sin hacer una actividad productiva, esto puede deberse a una mala organización de recursos y de tiempo. Esta es la razón principal por la cual se busca reducir el horario laboral.

Además, la disminución de horas puede implicar menos gasto de recursos y de servicios básicos. También se relaciona con el aumento del descanso de los trabajadores, por lo que se genera un mejor clima en las oficinas.

Para lograr una reducción positiva, existen empresas como Gaudium Asesores. Es un centro de asesoría profesional en áreas como fiscal, jurídica, laboral, formativa y de seguros. Sus asesores se enfocan en la creación de empresas y en el apoyo a emprendedores. Para cada cliente, ofrecen un servicio personalizado en el que crean un plan de crecimiento. Asimismo, elaboran informes trimestrales completos que demuestran el desarrollo de los objetivos y sus resultados.

Los asesores en Gaudium Asesores trabajan de la mano con organismos públicos para implementar la jornada laboral de cuatro horas en los negocios que lo soliciten.



