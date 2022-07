Luggit desembarca en Barcelona y espera gestionar 40.000 equipajes este verano Comunicae

jueves, 7 de julio de 2022, 13:57 h (CET) Barcelona se suma a Lisboa, Porto, Viena y Praga, donde la startup ya opera con éxito. La compañía prevé multiplicar por cuatro su crecimiento con respecto al año pasado y espera comenzar a operar en las principales ciudades españolas en 2023 La startup portuguesa LUGGit.aap ha dado en el clavo implementando tecnología que resuelve uno de los grandes problemas de los viajeros: la gestión del equipaje antes y después del check-in y check-out en el alojamiento. Muchas veces un viajero llega a su destino a primera hora de la mañana y se encuentra con que el check-in en el hotel u apartamento turístico es a las 3 de la tarde. LUGGit permite que cualquier turista pueda llamar en tiempo real a un ‘keeper’, un conductor que recibe la solicitud al momento y se acerca hasta el lugar donde está localizado el usuario para recoger su equipaje, guardarlo durante el tiempo necesario y entregarlo en el sitio y hora escogidos por el viajero.

“Estamos felices de poder anunciar el inicio de operaciones en Barcelona, una de las capitales del turismo mundial que vuelve a sus números pre-covid. Antes de la pandemia ya recibía casi doce millones de viajeros y 33 millones de pernoctaciones en hoteles y pisos turísticos. Muchos de esos viajeros necesitan de nuestros servicios de recogida y entrega de equipaje ya sea antes del chek-in o después del check-out. Hoy ya podemos decir que estamos aquí para ofrecerles más confort durante su viaje y un problema menos también para los hoteles y gestores de apartamentos turísticos, los cuales ven en nosotros un aliado para ofrecer el servicio de gestión del equipaje”, afirma Ricardo Figueredo, Co-Founder y CEO de LUGGit.

La clave del éxito: confianza e integración de tecnología

LUGGit ha conseguido ofrecer un servicio de confianza, que soluciona un inconveniente tanto para los viajeros como para los dueños de apartamentos turísticos, hoteles y agencias de viajes que deben gestionar los equipajes antes y después del check-in y check-out de los turistas.

La compañía comenzó con éxito en Lisboa y Porto en 2019 tras recibir financiación de Portugal Ventures, uno de los fondos portugeses más importantes. Si bien la pandemia ralentizó su crecimiento, su modelo de éxito -basado en un equipo humano de excelencia y en tecnología de punta- les ha permitido crecer aún durante la pandemia e internacionalizar sus operaciones en Viena y Praga. En enero de 2020, la compañía recibió en Madrid el reconocimiento como la segunda solución más innovadora del sector turístico del año.

Los ingresos de LUGGit crecen cada mes un 72,5% gracias a la vuelta del turismo y su proceso de internacionalización. “Cada mes el número de usuarios de nuestra plataforma crece más de un 67% gracias a la confianza ofrecida por nuestro equipo de keepers y a las facilidades de integración para las más de 150 empresas de gestión de alojamiento que ya confían en LUGGit”, afirma Ricardo Figueiredo, CEO de LUGGit.

Durante la pandemia, la compañía trabajó arduamente en la integración de su plataforma con los sistemas de cadenas hoteleras, apartamentos turísticos, touroperadores y agencias de viajes. Esto les ha permitido disponer de la tecnología que hace posible integrar su sistema en las plataformas de reservas de estos operadores. “Cualquier gerente de alojamiento, hotel o agencia de viajes sabe que en algún momento tendrá que encontrar una solución para gestionar el equipaje de sus clientes. Lo que permite nuestra plataforma es que estas empresas sean proactivas en la prestación de la solución, dando a los clientes la autonomía para reservar el servicio en LUGGit en el momento de la reserva. Si pensamos en todas las decisiones que acabamos tomando sobre el equipaje, desde reservar los vuelos con llegada más tarde (y más caros), nos damos cuenta de que LUGGit hace que todo sea mucho más cómodo y flexible”, afirma Ricardo Figueiredo.

LUGGit ya trabaja con los principales operadores de vivienda turística vacacional como FeelsLikeHome, GuestReady, Feel Porto o LovelyStay.

LUGGit impacta directamente en los tres actores del turismo:

Los viajeros

Los usuarios pueden utilizar LUGGit a través de su aplicación móvil disponible en iOS, Android o a través de la web de la empresa. La interacción es bastante sencilla, solo hay que indicar el lugar y la hora de recogida, así como el lugar y la hora de entrega del equipaje. El viajero tiene acceso a toda la información sobre el servicio, como quién es el conductor y la placa del vehículo. Después de la recogida, también sabe dónde y con quién está el equipaje en tiempo real mientras éste esté a cargo de LUGGit.

Gestores locales de alojamiento, hoteles y agencias de viaje

Cualquier empresa del sector turístico puede asociarse con LUGGit de forma gratuita. Una vez que lo hace, la startup crea un sitio web personalizado para la empresa colaboradora, el cual debe incluirse en las comunicaciones con sus huéspedes antes de los momentos críticos de “early check-in” o “late check-out”. Una vez que tienen acceso al sitio web personalizado del hotel u alojamiento local, los turistas pueden reservar con el tiempo y anticipación que deseen.

Los Keepers

Los Keepers son los conductores encargados de la recogida, almacenaje y entrega del equipaje. Disponen de una plataforma logística para desarrollar toda su actividad de la forma más eficiente posible, consiguiendo, por ejemplo, agregar varios pedidos de diferentes clientes en una misma ruta, aumentando la eficiencia y haciendo más sostenibles sus traslados.

La sustentabilidad

La política de LUGGit es, en primer lugar, la de conseguir que sus keepers dispongan de las mejores rutas y, por tanto, deban recorrer el menor número de kilómetros posible. ¿Cómo lo hacen? “Desarrollamos un algoritmo de logística que permite que un keeper realice varios cobros en la misma ruta, lo que significa que no debemos tener una correlación simple de 1:1 (1 cliente-> 1 keeper). Es decir, un keeper puede realizar varias recogidas o entregas de equipaje en la misma ruta, lo que permite optimizarlas al máximo”, afirma Ricardo Figuereido.

Por otra parte, Barcelona será la primera ciudad en la que el 100% de los keepers dispondrá de vehículos eléctricos para sus desplazamientos. Por lo que la recogida y entrega será sostenible.

La seguridad

Todas las maletas recogidas por LUGGit están a cargo del Keeper, la persona responsable del equipaje del principio al fin del proceso. Las precauciones de seguridad de LUGGit no acaban allí: las maletas están cubiertas por un Seguro Estándar (500€) o Premium (1200€) y selladas, en presencia del cliente, con una hebilla que contiene un código QR mediante el cual se puede hacer un seguimiento en tiempo real el equipaje.

"LUGGit recolecta, almacena y entrega las maletas, pero en el fondo, vende confianza. Es por esto que estamos y siempre estaremos enfocados en la experiencia del cliente. Nuestras reseñas hablan por si solas”, comenta Ricardo Figueiredo, CEO de LUGGit.

