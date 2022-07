Elija los auriculares Huawei como su compañero de viaje o de tiempo libre Alta calidad con el mejor sonido Redacción

jueves, 7 de julio de 2022, 10:46 h (CET) Huawei ofrece una amplia gama de funciones de alta calidad en auriculares. Si buscas unos auriculares de alta calidad con el mejor sonido y sistema de batería, mira las promociones audífonos huawei

Huawei clasifica los auriculares en dos tipos: Auriculares intrauditivos

Auriculares para colocar sobre las orejas

1. Auriculares intrauditivos:

Los auriculares internos de Huawei ofrecen una variedad de características, desde la comodidad de uso hasta la calidad del sonido.

Características: Tres modos de cancelación de ruido Entre los modos general, ultra y acogedor, puede seleccionar cualquier modo para diferentes situaciones y disfrutar de la experiencia auditiva.

Fantástico encendido y apagado: La arquitectura magnética de HUAWEI proporciona una interfaz de usuario sencilla. Puede vincular los auriculares para una mejor duración de la batería para romper la conexión. Se volverá a conectar una vez que los separe para que pueda continuar escuchando música o haciendo llamadas.

Conduce más lejos para ser más silencioso: Juntos, dos micrófonos sensibles pueden lograr la supresión de ruido en el interior y el exterior. Los controladores dinámicos significativos brindan un entorno prístino e inmersivo lleno de la música que adoras al producir un sonido antirruido más alto y más fuerte.

Manténgase conectado con el mundo exterior: Mantenga presionado el auricular izquierdo en el modo de conciencia desde el modo de cancelación activa de ruido, que le permite escuchar el entorno exterior y tener su sonido envolvente y sentirse normal.

Escucha la Voz que Cuenta: Incluye un sistema de captación de sonido combinado de tres micrófonos. Además, el algoritmo Deep Neural Networks puede reconocer con precisión las características del habla humana, manteniendo la claridad y consistencia de las llamadas incluso en entornos concurridos.

Diseñado para impresionar: El tubo de sonido de baja frecuencia separado y el controlador dinámico de 14 mm se combinan para crear un efecto de resonancia que produce un bajo más potente y profundo. El diafragma sensible mejora en gran medida el potencial de reacción para agudos melódicos y medios claros, de acuerdo con tus oídos y tu corazón.

Cargar, emparejar y enchufar: Los auriculares internos HUAWEI se pueden vincular con una tableta o teléfono celular en un solo paso gracias a la tecnología HUAWEI HiPair y una conexión USB-C. En un día ajetreado, puede cargarlo durante cinco minutos mientras toma un café y escucha cinco horas de excelente música.

Especificaciones: Un altavoz grande proporciona la mejor calidad de sonido

Reducción de ruido de llamadas especializadas

Impermeable y resistente al sudor

Larga vida útil de la batería

Ajuste seguro y cómodo

2. Auricular sobre la oreja:

Los auriculares supraaurales también ofrecen muchas funciones con una alta calidad de sonido.

Características: Las vistas cambian, pero la comodidad no afecta. El sistema de sensor y micrófono completa 100 detecciones de escena por segundo. Como resultado, modifica automáticamente el modo de cancelación para proporcionar un efecto de cancelación de ruido más adecuado y agradable en diversas circunstancias.

Mantenga sus oídos abiertos y use el modo de habla libre. Para dejar pasar el sonido externo, toque el botón ANC en el auricular izquierdo que le permite estar atento incluso mientras reproduce música.

Modo de voz: Cuando la aplicación AI Life está configurada para usar este modo, las voces humanas sonarán mejor mientras que el ruido de fondo se reducirá. Para que cuando estés en el aeropuerto, puedas conversar un poco y prestar atención a las transmisiones.

Especificaciones: Alta resolución de audio

Compatible con dos dispositivos simultáneamente

Altamente sensible

Amplia frecuencia

Emparejamiento y búsqueda automáticos

Línea de fondo

Línea de fondo

Elegir unos auriculares Huawei puede ser una de tus mejores opciones que te facilite de muchas formas. Al observar la promoción de auriculares de Huawei, sabrá cuántas características ofrece Huawei con este pequeño dispositivo.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

