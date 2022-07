FIZ. Festival de Poesía de Iznájar Este fin de semana, del 8 al 10 de julio, el municipio cordobés celebra la primera edición de esta cita con la poesía Sandra Ovies

jueves, 7 de julio de 2022, 08:39 h (CET) Este fin de semana -del 8 al 10 de julio- los versos, rimas y el sentir más profundo tomarán las calles del pequeño municipio de Iznájar (Córdoba), considerado uno de los más bellos de España, en la primera edición del FIZ. Festival de Poesía de Iznájar. Sus calles y plazas típicas andaluzas llenas de casas blancas y flores de colores con el espectacular embalse de Iznájar de fondo aprovecharán la tranquilidad de la noche y se convertirán en el escenario perfecto para escuchar los versos de los Premios Nacionales de Poesía, Ángeles Mora y Antonio Carvajal, acompañados de varios poetas locales y regionales.



La Asociación Cultural Quíos, en colaboración con el Ayuntamiento de Iznájar y la Diputación de Córdoba se ha encargado de organizar esta cita cultural en la que la poesía también se mezclará con otra disciplina artística como es la música creando un original recital musicalizado.

Esta primera edición del Festival de Poesía de Iznájar, que tendrá lugar en el Paseo de la Constitución, contará con dos “buques insignias” como es el caso de Ángeles Mora (Rute, Córdoba, 1952), considerada una de las poetas más importantes de este país y que ha presentado hace poco “Soñar con bicicletas” donde ofrece una poesía feminista, comprometida y crítica con el mundo. En su haber atesora una larga trayectoria literaria validada, entre otros galardones con el Premio de la Crítica y el Nacional de Poesía que logró en 2016 con “Ficciones para una autobiografía”.

Noches de poesía en el coqueto municipio Iznájar

Por otro lado, también estará Antonio Carvajal (Albolote, Granada, 1934) que se inscribe entre las voces más notables de la poesía contemporánea escrita en español. Profesor de Métrica en la Universidad de Granada, sus poemarios han sido traducidos a varios idiomas y algunos han sido reconocidos con galardones como el Premio de la Crítica (“Testimonios de invierno”, 1990) o el Nacional de Poesía (“Un girasol flotante”, 2012).

Junto a ellos también podrán escucharse los pensamientos y los versos de una de las más jóvenes poetas del momento, Rosa Berbel, y también de Antonio Luis Ginés, Antonio Quintana, Diego Ortiz, Susana Ramírez, Rafi Torrubia o Jaime Campillos.

Otra de las grandes sorpresas que guarda este FIZ es que se centrará en la música y, sobre todo, en cómo los ritmos de distintos géneros se fusionan con la poesía. Jazz Poética – viernes 8 de julio- se encargará de mostrarnos cómo la banda Jazz Pc Cool Quarter improvisa mientras que varios poetas recitan sus poemas. Además, “Mecánica Celeste” ofrecerá un concierto en el que la poesía se une y convive perfectamente con la música. Esta cita músicopoética se basa en el concepto antiguo de la lírica en el que la poesía estaba concebida para ser representada en público y acompañada de la lira, la flauta, etc. unos sonidos que en este caso se producen a través de aparatos electrónicos, programas informáticos e instrumentos analógicos y digitales y que se encargarán de poner fin a este primer FIZ, Festival de Poesía de Iznájar.

Esta población de la subbética cordobesa se vuelca con la poesía, una disciplina literaria que la lleva muy dentro de sí gracias a uno de los grandes poetas de la Generación del 27. Rafael Alberti es el poeta de Iznájar. El 1920 el poeta gaditano visita Iznájar y aquí encuentra inspiración para escribir su libro La Arboleda Perdida que incluye el poema “Torre de Iznájar”. Y es que el poeta no pudo olvidar esa atalaya medieval que se levanta sobre el caserío blanco de iznájar y a los pies de las ricas vegas y huertas entonces, hoy de su inmenso y bello embalse.

Programa

Viernes, 8 de julio 20:45h.: Inauguración 21:30h.: Concierto de guitarra clásica a cargo de María Iordache 22:00h.: Lectura de la Premio Nacional de Poesía, Ángeles Mora 23:00h: Lectura de Rosa Berbel, unas de las jóvenes poetas más importantes del momento 24:00h.: “Jazz Poética”, poesía e improvisación musical

Sábado, 9 de julio 21:00h: Lectura de los poetas Jaime Campillo y Susana Ramírez 22:00h: Lectura del Premio Nacional de Poesía, Antonio Carvajal 23:00h.: Lectura de Antonio Quintana y Antonio Luis Ginés 24:00h: Concierto de Nievla, grupo de rock emergente

