Todo lo que se debe saber sobre la maderoterapia facial, por Dori López

miércoles, 6 de julio de 2022, 15:30 h (CET)

Una de las técnicas más valoradas para cuidar de el rostro es la maderoterapia facial. Cada vez más personas apuestan por este método no invasivo para obtener una piel tonificada y radiante, sin la necesidad de someterse a tratamientos químicos o a procedimientos quirúrgicos.

La maderoterapia facial, al igual que aplicada a cualquier área del cuerpo humano requiere del conocimiento de distintas técnicas que permitan obtener resultados favorables. Es por ello, que desde la escuela Maderoterapia Online comparten los aspectos que se deben considerar para obtener los beneficios de esta técnica.

Ventajas de la maderoterapia facial En general, la maderoterapia es reconocida como un método de masaje que se aplica de manera natural y no invasiva mediante el uso de instrumentos de madera en diferentes áreas del cuerpo, por ejemplo, el rostro. En este caso, se define como maderoterapia facial y su propósito es proporcionar mayor firmeza y tonificación a esta zona. Además, este procedimiento se caracteriza por contribuir en la reducción del estrés, así como también por ayudar a relajar los músculos faciales, lo que permite aliviar padecimientos como la migraña, molestias oculares, entre otros.

La maderoterapia facial estimula la activación de los fibroblastos. Estas células son las responsables de la producción de colágeno y fibras elásticas, lo que contribuye a obtener una piel rejuvenecida y con más elasticidad. Asimismo, esta técnica es reconocida por su aporte en la activación del sistema linfático y circulatorio, lo que favorece la oxigenación de la piel y a limpiar las toxinas y agentes externos adheridos al rostro. En conjunto, todo este proceso permite tener una cara visiblemente sana.

Cómo hacer masajes faciales de maderoterapia Los resultados de la maderoterapia facial también dependen de los hábitos diarios que tiene cada persona. Es por ello que desde Maderoterapia Online sugieren a los profesionales orientar a sus clientes acerca de la importancia de cuidar su alimentación de forma permanente para contribuir a los beneficios de este método.

Los expertos señalan una serie de pasos para la realización de maderoterapia en la zona del rostro, por ejemplo, la preparación de la piel, para lo cual se hace uso de jabones y aceites faciales, así como también tónicos que contribuyan a dejar el área lista para iniciar la sesión de masajes. La implementación del kit de maderoterapia para tratar cada una de las áreas del rostro resulta fundamental, por lo que conocer el uso de cada uno de los elementos es otro factor clave en este tratamiento.

De acuerdo a los expertos de la escuela Maderoterapia Estética España®, el masaje de maderoterapia aplicado al rostro requiere de técnicas específicas que garanticen un proceso indoloro y efectivo. Recomiendan formarse con especialistas certificados que aporten conocimientos actualizados en este tema, para así, brindar un adecuado servicio a los usuarios.



