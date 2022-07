Abadecom se encarga de fabricar y comercializar baliza de plástico reciclado

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por la ONU establece una serie de objetivos orientados a mejorar la vida en el planeta.

Entre ellos, destacan la industria, innovación e infraestructura, las ciudades y comunidades sostenibles y la producción y consumo responsables.

En este sentido, cada vez más empresas adaptan sus negocios al cumplimiento de dichas metas, ayudando a hacer de la Tierra un hogar con menos contaminación. En este contexto, Abadecom se encarga de fabricar y comercializar, a nivel nacional e internacional, elementos urbanos para la señalización de carreteras y caminos con materiales reutilizables, como la baliza de plástico reciclado. También ofrece papeleras, bancos, jardineras, vallados y pasarelas de plástico, entre otros productos ecológicos.

¿Qué es una baliza de plástico reciclado? Las balizas son elementos que se usan para señalizar y balizar caminos durante el horario nocturno y diurno, con una luz roja o blanca. Su presencia es de vital importancia en algunos lugares como rutas turísticas, senderos verdes, áreas arqueológicas y de turismo astronómico, también en caminos para correr, parques naturales, miradores y otros sitios. Gracias a ellas, los transeúntes, coches y ciclistas pueden encontrar su camino con facilidad y evitar accidentes.

Actualmente, las balizas fotoluminiscentes compuestas por un fuste de plástico 100 % reciclado y reciclable, así como una pieza fotoluminiscente de alta luminancia, son la opción más recomendable en el mercado. Son reciclables, de larga duración y no solo resisten la radiación solar, sino que su luminiscencia se activa con los rayos del sol o con luz artificial. No requieren de mucho mantenimiento, ya que no se astillan ni se oxidan. Además, aíslan el calor, la electricidad y son resistentes a la degradación ambiental, química o putrefacción.

Instalar y conseguir balizas de plástico La instalación de las balizas de plásticos consiste en cimentar un dado de hormigón. Para esto, se debe penetrar unos 10 o 20 centímetros en el suelo y, entre cada baliza, se debe dejar una distancia de 5 a 25 metros. Asimismo, es importante que ninguna luz incida directamente sobre la pieza fotoluminiscente, de lo contrario no se podrá apreciar su luminancia y balizamiento. Dependiendo de sus usos, estos elementos de señalización pueden tener diferentes colores y tonalidades.

Para adquirir balizas de plástico reciclado con características específicas, los clientes pueden contactar a empresas especialistas como Abadecom. Esta es una compañía española que se dedica a la fabricación, exportación, distribución y comercialización de productos 100 % respetuosos con el medioambiente. Entre ellos, destacan los mobiliarios urbanos, módulos sostenibles y elementos de señalización como las balizas. Estos productos son importantes para la seguridad de los transeúntes, pero, al estar fabricados con materiales reciclados y reciclables, ayudan a disminuir la contaminación del planeta.