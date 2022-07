Un centenar de barcos se dan cita en la tercera edición del Mirpuri Foundation Sailing Trophy 2022 en Cascáis

Todo preparado para que dé comienzo la tercera edición del Mirpuri Foundation Sailing Trophy este fin de semana en la ciudad portuguesa de Cascáis. La prestigiosa regata anual, que fue creada por la Fundación Mirpuri en 2020 para sensibilizar y recaudar fondos para la conservación marina, dará comienzo el sábado 9 de julio a mediodía con el cañonazo disparado desde el Navio Patrulha Oceânico Sine de la Marina Portuguesa.

Una impresionante lista de participantes de cinco clases, incluidos los barcos de competición oceánica de alta gama VO65 y VO70, competirán a lo largo de los dos días en lo que promete ser una regata espectacular en la bahía de Cascáis.

Construyendo sobre los cimientos de la fuerte participación del año pasado, más de cien barcos procedentes de diez países se han registrado para esta tercera edición y las clases formadas por regatistas jóvenes son de nuevo el centro de atención este año.

Los espectadores podrán ver competir a los ganadores de la primera edición de The Ocean Race Europe en 2021, el Mirpuri Foundation Racing Team. El equipo profesional con sede en Cascáis navegará a bordo de su barco VO65 Racing for the Planet, patroneado por el ganador de la Volvo Ocean Race, Jack Bouttell. A Bouttellle acompañan a bordo siete regatistas oceánicos de elite, incluidos el barcelonés Willy Altadill y el lanzaroteño Carlos Hernández.

“Estamos deseando volver a competir en aguas locales y estamos entrenando en Cascáis toda esta semana. Participar en un evento que lleva el nombre de tu patrocinador genera un cierto nivel de presión adicional, pero lo hemos hecho bien aquí anteriormente y tenemos muchas ganas de competir por el trofeo”, afirmó el patrón Jack Bouttell.

“A pesar de que hay algunas caras nuevas en el equipo, nos conocemos casi todos muy bien y en cualquier caso, toda la tripulación cuenta con mucha experiencia así que es un lujo ir a bordo. Cascáis es un lugar increíble para navegar sobre todo en verano y seguro que la regata es todo un espectáculo”, añadió Willy Altadill.

Por su parte, el lanzaroteño Carlos Hernández, apuntó: “Como regatista profesional, siempre es una buena noticia navegar con equipos profesionales bien dirigidos y el historial de victorias del Mirpuri Foundation Racing Team es intachable. Tengo muchas ganas de unirme al equipo para esta regata y espero ayudar a construir la reputación ganadora del equipo”.

Organizada por la Fundación Mirpuri y el Clube Naval de Cascáis, la edición de 2022 construirá sobre el legado de los eventos anteriores y, junto con la ciudad de Cascáis, acogerá a navegantes de todo el mundo.

Paulo Mirpuri, fundador de la Fundación Mirpuri agregó: “Agradecemos el apoyo continuo del Municipio de Cascáis y del alcalde Carlos Carreiras y esperamos continuar construyendo sobre los éxitos de las ediciones anteriores. La regata se ha convertido en un punto culminante del calendario náutico anual y estoy deseando dar la bienvenida a los competidores y sus familias provenientes de todo el mundo a Cascáis y que se unan en nuestra celebración”.

Carlos Carreiras, alcalde de Cascáis, añadió: “Desde el punto de vista de la ciudad, la reputación de la regata está creciendo no solo como un evento deportivo espectacular, sino también porque el componente ambiental se alinea adecuadamente con nuestro municipio. La conservación de los mares y de los ecosistemas marinos son objetivos que la ciudad de Cascais valora enormemente. Esperamos con ganas el evento de este año y recibir a nuestros amigos navegantes en nuestra hermosa ciudad”.

La regata continúa el domingo 10 de julio y culmina con el evento de entrega de trofeos de la competición. El impresionante trofeo se otorgará al ganador en tiempo real, que será defendido por el superyate de 107 pies Green Eyes, ganador del trofeo en 2021.

Además de los numerosos trofeos por clase de barcos, se presentará el prestigioso premio ‘Ocean’ de la Fundación Mirpuri que reconoce la excelencia en la comunidad científica y premia el proyecto más innovador diseñado para impactar de forma positiva en la salud del océano.