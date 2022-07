Opinión sobre TraderActive – ¿Por qué deberías operar con ellos? [Actualizado] Las plataformas de trading de TraderActive ofrecen múltiples indicadores, spreads y márgenes ajustados, con un entorno seguro para el trading Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 6 de julio de 2022, 10:44 h (CET)

Dar el paso correcto en el momento correcto es el factor clave para tener éxito al invertir con una firma de corretaje. Para hacer esto, necesitas un buen corredor que te ofrezca las herramientas y la plataforma necesarias para operar fácilmente.

Por lo tanto, los traders deben tener mucho cuidado e investigar diligentemente antes de elegir cualquier corredor. Esta es una revisión exhaustiva y completa de la plataforma de trading de TraderActive

Una visión general de TraderActive

Al igual que una plataforma de corretaje típica, la plataforma TraderActive ofrece a los traders una vía en línea donde pueden comprar o vender diferentes activos. Además, TraderActive también brinda acceso gratuito a una variedad de libros y otros materiales educativos sobre operaciones.

Cómo registrarse

Registrarse en TraderActive es muy simple y sin complicaciones. Los siguientes procedimientos son los pasos que los traders tomarían para registrarse en la plataforma.

● Abrir cuenta

El primer paso para registrarse es visitar el sitio web de TraderActive y proporcionar los datos necesarios. Los traders deberán escribir sus nombres, contacto telefónico, correo electrónico y otros datos.

● Confirmación de email

Posteriormente, los traders deberán confirmar que la dirección de correo electrónico que proporcionaron es válida y activa. El enlace de confirmación se enviaría a la cuenta del individuo. Solo tienen que hacer clic para confirmar que son los propietarios.

Explorar y depositar para operar

Una vez completada la verificación, los usuarios pueden comenzar a explorar sus cuentas. En la plataforma TraderActive se proporciona una cuenta de demostración para cada usuario.

Los usuarios pueden mejorar sus habilidades de trading practicando en la cuenta de demostración. Una vez que los traders han ganado la confianza para operar con sus fondos reales, pueden pasar a sus cuentas reales. Se requiere un depósito mínimo de 250 dólares en las cuentas de los usuarios antes de que puedan comenzar a operar en vivo en la plataforma TraderActive.



Los traders pueden depositar a través de tarjeta de crédito, PayPal o tarjeta de débito. TraderActive ofrece activos como criptomonedas, Forex, CFD y acciones.

Proceso de retiro



TraderActive tiene un proceso de retiro muy fluido y sin complicaciones; esto, si la cuenta pertenece a la persona que está intentando retirar. Sin embargo, a un estafador le resultaría difícil retirar de la cuenta de una víctima debido a las estrictas medidas de seguridad implementadas por la plataforma.

De lo contrario, el proceso es rápido. Lo que los traders tienen que hacer es simplemente solicitar el retiro y confirmar su identidad, y los fondos se depositarán en la cuenta que hayan proporcionado.

Comisiones y tarifas



Registrar una cuenta con TraderActive es gratuito. Pero los traders tendrían que pagar una suma específica de comisión por cada transacción que realizaran en la plataforma. No obstante, TraderActive cobra una comisión que es mucho más barata que otros corredores similares.

¿Cómo acceder a la plataforma?

Los traders pueden operar con TraderActive en su sitio web a través de dispositivos móviles o de escritorio. La plataforma también tiene una aplicación móvil que facilita a los traders el acceso a los servicios de corretaje.

¿Cuán segura está tu cuenta?



Mantener seguras las cuentas de los traders es la prioridad número uno de TraderActive. Por lo tanto, han empleado un sistema de ciberseguridad muy estricto que previene posibles fraudes en línea. Por lo tanto, los traders pueden estar seguros de que sus fondos están en buenas manos.

Pros y contras de TraderActive

Pros

● Tienen un software fácil de usar para navegar ● Procedimiento de verificación simple pero efectivo ● Una cuenta de demostración para práctica

Contras

● Solo está disponible en pocos países

Visita el sitio web de TraderActive hoy

Los traders que buscan un buen corredor para operar deberían considerar asociarse con TraderActive debido a sus excelentes servicios de corretaje. Tienen diferentes componentes que ayudan tanto a los operadores principiantes como a los profesionales a operar con facilidad y maximizar sus ganancias. TraderActive es muy recomendable para los traders que desean tener la mejor de las experiencias mientras operan de manera rentable.

Sin embargo, esto no es de ninguna manera un consejo financiero. Este artículo está escrito para retratar la opinión del escritor sobre la plataforma. Se espera que los traders lleven a cabo una investigación exhaustiva antes de operar con cualquier corredor.

Aviso legal: Este es un contenido de marketing patrocinado. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cómo evaluar el potencial de un criptoactivo? Cuanto más profundice en las criptos y las altcoins menos populares, más arriesgadas puede esperar que sean sus operaciones Opinión sobre TraderActive – ¿Por qué deberías operar con ellos? [Actualizado] Las plataformas de trading de TraderActive ofrecen múltiples indicadores, spreads y márgenes ajustados, con un entorno seguro para el trading AleaSoft: Precios y producción solar marcan récords en los mercados europeos en el primer semestre de 2022 Descubre la solución ideal para vestidos de invitadas: a medida y 100% online Tendrás una pieza única que, además, podrás reutilizar en más ocasiones ¿Cómo convertirse en afiliado de Inpetransfer? Los programas de afiliados son una de las estrategias de marketing digital con mayor repercusión en el emprendimiento online y el negocio del eCommerce