Descubre la solución ideal para vestidos de invitadas: a medida y 100% online

La temporada de Bodas, Bautizos y Comuniones 2022 ya ha comenzado y eso solo puede significar alegría y felicidad. Sin embargo, también somos conscientes de que asistir a estos eventos puede suponer un verdadero quebradero de cabeza si no sabemos qué ponernos.

Encontrar la talla perfecta, el color que más nos favorece, el corte más elegante y el mejor precio resulta difícil. Además, en muchas ocasiones se trata de vestidos que tan sólo podrás utilizar en esa ocasión o, por lo menos, no demasiado a menudo.

A la hora de elegir el vestido de invitada perfecto, es importante no acudir a las tiendas de toda la vida, con el fin de no repetir modelito con otras de las invitadas. Sin embargo, normalmente tampoco es posible recurrir a las grandes firmas de moda con diseños exclusivos, ya que tienen precios realmente prohibitivos.

Pero no te preocupes, nosotros hemos encontrado la solución ideal: los vestidos a medida online de Cosi2. Si llevas semanas viendo vestidos de invitada y aún no has encontrado uno que te guste, estos vestidos son para tí. Además, si te cuesta acertar con la talla cuando compras por Internet, en Cosi2 también encontrarás la solución a todos tus problemas.

En esta nueva web de vestidos de invitada a medida podrás diseñar tu propio vestido y hacer que éste se ajuste a tus medidas. Así, tendrás una pieza única que, además, podrás reutilizar en más ocasiones.

¿Quieres saber más sobre cómo son estos vestidos a medida 100% online con los que poder ser la invitada perfecta? Pues presta atención porque en este artículo te lo contamos todo.

Cómo funciona Cosi2, la tienda online de vestidos a medida

Aunque parezca difícil de creer, existe la posibilidad de confeccionar un vestido 100% personalizado, a medida y sin moverte de casa. Para ello, tan sólo tendrás que entrar en www.cosi2.com y elegir cómo quieres que sea tu vestido.



Todos los vestidos de Cosi2 se confeccionan 100% a medida en España, concretamente en su taller de Bilbao. Además, los envíos son gratuitos en toda la Península Ibérica.

Para encargar tu vestido de invitada ideal deberás seleccionar el tipo de manga, el tipo de escote y el tipo de falda, combinándolos como quieras. Así, podrás hacer un vestido que se ajuste a los cortes y estilos que más te favorecen según tu tipo de cuerpo, anchura, altura, caderas, pecho, etc.

Al contrario que en las tiendas convencionales, donde tienes que ajustarte a las opciones disponibles, en esta ocasión podrás crear un vestido que combine el corte y el escote que mejor te siente.

Del mismo modo, podrás seleccionar el color que más te favorezca o aquel que mejor combine con los complementos que ya tengas. Esta es la opción ideal para no tener que gastar de más en bolsos y zapatos que, realmente, no podrás utilizar en muchas más ocasiones.

Los colores que podrás elegir son: burdeos, azul, mostaza, verde oscuro, negro o rojo. Al tratarse de colores básicos muy ponibles, podrás reutilizar el vestido siempre que quieras. De esta manera, podrás acceder a una opción de vestido de invitada mucho más sostenible y rentable a largo plazo. Cuando hagas la compra del vestido, la empresa te enviará a casa una cajita costurero con una cinta métrica y una guía de medidas. De esta forma, podrás tomar tus medidas sin necesidad de salir de casa ni perder tiempo en ir a una modista.



A continuación, deberás introducir tus medidas en la sección “encarga tu vestido” de la web, a la que puedes acceder directamente desde aquí www.cosi2.com/encargavestido. En este momento, simplemente deberás indicar tus medidas, el tipo de corte que has elegido en cada opción, el color de la tela y el número de encargo.

Las modistas de Cosi2 confeccionarán tu vestido de invitada personalizado, lo enviarán y lo recibirás en tu casa en un plazo máximo de 10 días. Al tratarse de un vestido 100% a medida y confeccionado a tu gusto, podrás olvidarte de perder tiempo y dinero haciendo arreglos después de recibirlo.

Ya sabes, elige tu vestido de invitada de la colección y descubre la promoción disponible por tiempo limitado. Así, podrás lucir un vestido único, sostenible y hecho 100% a tu medida y según tus gustos y requisitos. Además, estos vestidos son fabricados en España.